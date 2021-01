FBI rastrea numerosos chats sobre protestas armadas en inauguración de Biden

El director del FBI expresó su preocupación por una “gran cantidad de conversaciones” en Internet que incluyen protestas armadas durante la inauguración de la presidencia de Joe Biden.

Chris Wray, director de la agencia de investigación federal, hizo su primera aparición pública desde el motín del 6 de enero en el Capitolio para advertir sobre una potencial jornada de violencia entre protestas y mítines que se alistan en Washington y otras capitales de Estados Unidos.

Esos eventos, dijo, podrían llevar a personas armadas cerca de edificios gubernamentales y funcionarios electos: "Uno de los verdaderos desafíos en este espacio es tratar de distinguir entre lo que es aspiracional y lo que es intencional".

El funcionario dijo que el FBI había recibido una cantidad “significativa” de información de parte de otras agencias policiales previo al cambio de presidente, una actividad común antes de cualquier evento público significativo en el país.

Sin embargo, en este caso destaca el antecedente de la falta de preparación de las fuerzas de seguridad del Capitolio para frenar el avance de los miles de seguidores de Donald Trump y su intento de insurrección.

FBI espera violencia en ceremonia de transición

El lunes, el FBI advirtió que había protestas armadas gestándose en las 50 ciudades capitales de Estados Unidos y emitió una serie de procedimientos para proteger el evento democrático de transición de poder, según Reuters.

El reporte describe que más de 15 mil elementos de la Guardia Nacional serán desplegados en Washington el día de la inauguración, y serán prohibidas las visitas turísticas al monumento a George Washington hasta el 24 de enero.

Las declaraciones del director del FBI surgen un día después de que el presidente Donald Trump pidiera a la ciudadanía que colaboren a la transición pacífica, afirmando que no defiende la violencia “de ningún tipo”.

“A la luz de los informes de más manifestaciones, insto a que no debe haber violencia, transgresión de la ley y vandalismo de ningún tipo”, dijo Trump en un video. “Esto no es lo que represento yo y no es lo que Estados Unidos representa”, agregó. La Verdad Noticias.

