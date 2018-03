FBI niega que Estado Islámico esté detrás de matanza

Descarta cualquier vínculo con algún grupo terrorista extranjero, con lo que queda desmentido el comunicado de ISIS en que asume la autoría del ataque

El Buró Federal de Investigación (FBI) descartó hoy cualquier vínculo con algúncon elocurrido en la noche del domingo en, en el que, por el momento,al menos 58 personas y 515 resultaron heridas. No existe ningún vínculo conocido entre el tirador y ningún grupo extranjero conocido", señaló un portavoz deldurante una rueda de prensa celebrada en la ciudad. Las autoridades quisieron así desmentir un comunicado deldifundido a través de su agencia de propaganda, Amaq, y cuya autenticidad no pudo ser verificada, en la que losaseguraron que el autor delera uno de sus "soldados". Los hechos tuvieron lugar en la noche del domingo cuandoun hombre blanco de 64 años,sobre una multitud de más de 22 mil personas que asistían un festival country que tenía lugar en el principal bulevar de la ciudad. Desde el primer momento la Policía de Las Vegas había explicado que Paddock era elen un suceso que ya se considera el tiroteo más mortífero de la historia moderna de Estados Unidos, si bien aún se desconocen los motivos que le llevaron aPor su parte, el Departamento de Seguridad Nacional divulgó un comunicado a primera hora de la mañana en la que descartaba alguna otra, si bien advertía que se reforzarían las medidas de seguridad en algunos lugares públicos del país. Joe Lombardo, sheriff del condado de Clark, donde se encuentra la ciudad de Las Vegas, afirmó que la investigación sigue abierta y se refirió al presunto autor de los hechos comoque poseía un número considerable de armas.eclaró Lombardo, quien añadió que a continuación se analizarán lasrecuperadas en el cuarto del hotel en el que se hospedaba Paddock desde el 28 de septiembre. Lombardo también habló de la residencia del presunto asesino, en la localidad de Mesquite, a una hora en automóvil de Las Vegas, donde las autoridades encontraron diversas armas en el sótano de la vivienda y confirmó que se ha localizado una segunda propiedad de Paddock en el norte del estado, en la que aún no se ha llegado a efectuar ningún registro. A Paddock, del que apenas ha trascendido información, los agentes lo encontraronen la habitación de su hotel, por lo que consideran que