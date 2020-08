Extraño momento protagonizó Melania Trump con Ivanka en la RNC

Es imposible adivinar exactamente qué pasa por la mente de Melania Trump en un momento dado, pero usuarios de Twitter hicieron su mejor esfuerzo para interpretar lo que ocurrió en el extraño encuentro de la Primera Dama e Ivanka Trump en la Convención Nacional Republicana.

Melania Trump fue captada por la cámara en el momento exacto en que se encuentra con Ivanka Trump, pero el cambio repentino en su mirada causó mucha confusión y ha sido difícil de interpretar y es que la cálida sonrisa de Melania cambió súbitamente a una mirada fría tan pronto como la primera hija pasó junto a ella.

Comentarios en Twitter revelan que pasó con Melania

"Esto fue tan extraño", tuiteó la comediante Dana Goldberg, quien capturó el momento fugaz en video. “Y he aquí que nació un meme”, escribió.

Incómodo e inexplicable momento entre Ivanka y Melania Trump

Varios espectadores interpretan el repentino cambio en la expresión facial de la Primera Dama como una pelea entre las dos mujeres Trump, imaginando lo que Ivanka Trump podría haber dicho para provocar la mirada desconcertada de su madrastra.

"¡Todavía nunca te llamaré 'mamá!'’" Adivinó una persona. Mientras que otros simplemente estaban hipnotizados y perplejos por la extrañeza de todo, incapaces de siquiera comenzar a desentrañar su significado.

"No puedo dejar de mirar", escribió la presentadora del podcast "Justice in America" Josie Duffy Rice. "¿Qué es esto?" tuiteó la actriz Busy Philipps. "¿Qué está pasando? ¿Ella se está reiniciando? Es realmente salvaje".

Y algunos encontraron que la sonrisa desaparecida de Melania Trump era sorprendentemente identificable, aplicando el momento viral a situaciones cotidianas frustrantes. Como por ejemplo lo que dijo el cineasta Jorge Gutiérrez: “Cuando le digo hola al jefe del estudio que mató lo mío en desarrollo”.

"Yo en The Cheesecake Factory cuando la fiesta que llegó después de mí se sienta antes que yo", tuiteó una popular cuenta de memes. "Esto es excelente para mí cuando abro la puerta a alguien y no me da las gracias", escribió John Bradley, alumno de "Game of Thrones".