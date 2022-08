Extraña nube apocalíptica se apodera del cielo en Chile

Una extraña nube morada se apoderó del cielo en Chile durante este domingo, el fenómeno causó temor entre la población, al grado de que hubo quienes contactaron a la policía para que hicieran algo al respecto, pues no daban crédito de lo que estaban viendo.

De acuerdo, con lo que La Verdad Noticias pudo averiguar, en medios locales se informó sobre la aparición de una gran mancha morada, durante la tarde de este 21 de agosto, el momento quedó documentado por miles de espectadores en redes sociales.

Usuarios en redes sociales, comenzaron a especular sobre los hechos, aumentando el terror en las calles chilenas, pues se dijo que se trataba de algún gas tóxico o incluso de un fenómeno apocalíptico.

¿Qué es la nube extraña de Chile?

Ante los rumores y especulaciones esparcidas en redes sociales, se explicó que el origen de la nube morada, según la opinión de los expertos, se debió a un exceso de vapor de yodo proveniente de una planta de salitre cercana a algunos poblados, desde donde se pudo observar el fenómeno. Cabe señalar, que la aparición de la nube provocó que en la zona de Pozo Almonte tuvo que activarse una alerta preventiva con lo que se limitaba la exposición a cielo abierto.

¿La nube era tóxica?

Científicos aseguran que puede ser tóxica

Al analizar muestras de las partículas de materia que permanecían en el aire, durante el fenómeno, expertos concluyeron en que la nube tenía cierto potencial de toxicidad, no obstante la nube no causó afectaciones serias en personas de la región, pese a esto las autoridades chilenas emitieron una orden de sanciones contra la empresa minera, puesto que estaban poniendo en riesgo la vida de los ciudadanos y el medio ambiente, hasta el momento la empresa señalada como la causante de la nube morada, no se ha pronunciado sobre los hechos.

