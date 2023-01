Extraña forma en el cielo causa asombro en Surcorea

Las fuerzas del ejército de Corea del Sur informaron que el viernes realizó las pruebas de un cohete de combustible sólido, esto tras que su lanzamiento no anunciado, provocara una breve conmoción entre los ciudadanos.

Debido a la peculiar estela que dejó el artefacto en el aire, este fue confundido como un supuesto avistamiento de un OVNI o inclusive se pensó que se trataba del lanzamiento de un misil proveniente de Corea del Norte.

Sin embargo, las autoridades de Seúl dieron a conocer que el lanzamiento se trataba de sus esfuerzos para desarrollar un sistema con capacidad de vigilancia desde el espacio. El Ministerio de Defensa fue el encargado de informar sobre el lanzamiento del cohete, que tiene la finalidad de mejorar su preparación de defensa desde la órbita.

Esto es lo que se sabe sobre el OVNI de Corea del Sur

Algunos internautas pensaron que se trataba de un OVNI

Las autoridades señalaron que el motivo por el cual no se notificó con antelación al público en general sobre el lanzamiento es porque este no involucraba temas de seguridad militar, por lo que no se considera necesario dar a conocer estas acciones.

El lanzamiento causó miedo y asombro entre los presentes

Autoridades aclararon que se trataba de una prueba espacia

La espiral de vapor en tonos de blanco y rojo se puedo ver serpenteando detrás de blancas luces brillantes en partes del cielo de Corea del Sur durante la noche del viernes. En redes sociales y sitios de internet, los surcoreanos saturaron de mensajes de ciudadanos que dijeron ver un objeto volando, una estela de vapor del color del arcoíris u otras luces misteriosas. Algunos publicaron fotos y videos.

“¿Qué es esto? ¿Es un OVNI? Tengo miedo”, escribió un usuario de Twitter. Otro dijo que sospechaba que se pudiera tratar del lanzamiento de un misil norcoreano y que le preocupaba una guerra. Otros sospecharon que era un espectáculo de drones con luces o un fenómeno sobrenatural.

