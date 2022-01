Ex senador haitiano arrestado por el asesinato del presidente Jovenel Moïse.

Las autoridades jamaicanas arrestaron a un ex senador haitiano que fue un sospechoso clave en el asesinato del presidente de Haití Jovenel Moïse en julio, dijo la policía nacional de Jamaica.

El portavoz de la Fuerza de Policía de Jamaica, Dennis Brooks, dijo a la agencia de noticias Reuters que John Joel Joseph, un conocido político haitiano nombrado por las autoridades como sospechoso del asesinato de Moise, fue arrestado por las autoridades el viernes.

Brooks no hizo comentarios sobre si el arresto fue a raíz de una solicitud de la Oficina Federal de Investigaciones de Estados Unidos, que también está investigando el asesinato de Jovenel Moïse. Tampoco estaba claro dónde fue arrestado José en Jamaica.

Reportan más arrestos junto al senador haitiano

Exsenador haitiano arrestado por el asesinato del presidente Jovenel Moïse.

Mientras tanto, la superintendente de la policía de Jamaica, Stephanie Lindsay, dijo a la agencia de noticias The Associated Press que algunas otras personas también fueron arrestadas junto con Joseph y que las autoridades estaban tratando de determinar si eran miembros de la familia.

Lindsay dijo que fueron arrestados antes del amanecer del sábado y no compartieron otros detalles. "Por más de una razón, no estamos compartiendo más información", dijo.

Entre los que acogieron con beneplácito el arresto estaba Claude Joseph, ex ministro de Relaciones Exteriores de Haití, quien se desempeñó brevemente como primer ministro interino después del asesinato de Moise.

"El arresto de John Joel Joseph muestra que no habrá escondite para aquellos que están directa o indirectamente involucrados en el asesinato", escribió en Twitter, diciendo que el esfuerzo internacional que inició continúa dando frutos.

Joseph es el segundo sospechoso arrestado en Jamaica. A finales de octubre, las autoridades jamaicanas arrestaron al ex soldado colombiano Mario Antonio Palacios.

Senador haitiano acusado del asesinato de Jovenel Moïse

Exsenador haitiano arrestado por el asesinato del presidente Jovenel Moïse.

John Joel Joseph recientemente fue extraditado por los Estados Unidos y está a la espera de otra audiencia judicial después de ser acusado de conspiración para cometer asesinato o secuestro fuera de los Estados Unidos y de proporcionar apoyo material que resulte en la muerte, sabiendo o con la intención de que dicho apoyo material se utilizaría para prepararse o llevar a cabo la conspiración para matar o secuestrar.

Asesinos armados con rifles de asalto irrumpieron en la residencia privada de Moïse en las colinas sobre Puerto Príncipe el 7 de julio y lo mataron a tiros, lo que llevó a una importante persecución e investigaciones en varios países de América Latina y el Caribe.

Más de 40 personas, incluidos 18 ex soldados colombianos, han sido arrestadas en relación con el ataque, en el que la esposa de Jovenel Moïse resultó herida. Funcionarios del gobierno colombiano han dicho que la mayoría de los ex soldados fueron engañados y no sabían sobre la misión real.

La Verdad Noticias informa que, los soldados, que permanecen en prisión en Haití, han acusado a las autoridades de tortura, mientras que el gobierno colombiano dijo recientemente que el cónsul del país en Haití fue amenazado después de tratar de proporcionar asistencia humanitaria.

Síguenos en Google News, Facebook y Twitter para mantenerte informado.