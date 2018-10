Expresidente de Perú pide que no lo maten

El expresidente de Peru, Alberto Fujimori, publicó un vídeo donde solicita que no lo maten, esto después que la Corte Suprema le anuló el miércoles pasado el indulto y ordenó que el presidente regrese a la cárcel luego de 10 meses de libertad, después de lo cual fue ingresado en un hospital de Lima, donde este jueves 05 de octubre quedó bajo custodia policial.

En el vídeo Fujimori solicita que no lo envíen de vuelta a prisión, pues eso significará una condena a muerte para él.

"Si regreso a prisión, mi corazón no lo va a soportar, está demasiado débil para poder a pasar por lo mismo. No me condenen a muerte, ya no doy más"

En el vídeo también le solicita al actual presidente del Perú, Martín Vizcarra por su vida.

“Quiero pedirle al presidente de la República, a los miembros del Poder Judicial una sola cosa: por favor, no me maten"

Por favor no me maten... pic.twitter.com/UpwFB8Hbs3 — Alberto Fujimori (@albertofujimori) 4 de octubre de 2018

El jueves en la noche, el presidente de Perú, Martín Vizcarra, mencionó que el futuro de Fujimori es un tema que decide el Poder Judicial y no el Ejecutivo.

"Comprendo la situación que está pasado la gente que estima al presidente Fujimori. Es una decisión realmente difícil, pero lo que corresponde aquí es respetar la decisión del Poder Judicial”

Mencionó también que quizás podría ser liberado de nuevo cuando la justicia resuelva una apelación presentada contra la anulación del indulto.

Además cinco legisladores presentaron un proyecto de ley que propone liberar a sentenciados a prisión mayores de 80 años de edad, como Fujimori.

Por su parte el Juzgado de Investigación Preparatoria de la Corte Suprema, declaró racional el pedido de la parte civil de no aplicar el indulto humanitario a favor del expresidente. Y el juez ha ordenó encontrar y capturar al expresidente de Perú.