Explosión golpea barco de Israel en Medio Oriente en medio de la tensión

Una explosión golpeó a un barco de carga de Israel que navegaba desde el Medio Oriente este viernes 26 de febrero. Esta es una explosión inexplicable que renovó las preocupaciones sobre la seguridad de los barcos en la región en medio de las crecientes tensiones entre Estados Unidos e Irán.

La tripulación y el barco estaban a salvo, según las Operaciones de Comercio Marítimo del Reino Unido, que está a cargo de la marina británica. La explosión en el Golfo de Omán obligó al barco a dirigirse al puerto más cercano.

El incidente recordó el verano de 2019, cuando el mismo sitio vio una serie de presuntos ataques que la Marina de Estados Unidos culpó a Irán, lo que Teherán negó.

En mendio de todo esto, mientras el presidente de Estados Unidos, Joe Biden, intenta reactivar las negociaciones nucleares con Irán, ordenó ataques aéreos nocturnos contra instalaciones en Siria pertenecientes a un poderoso grupo armado iraquí respaldado por Irán.

Dryad Global, una firma de inteligencia marítima, identificó al buque afectado como el MV Helios Ray, un buque que traslada vehículos de carga y descarga con bandera de las Bahamas. Otro oficial de seguridad privada, que habló con The Associated Press bajo condición de anonimato para discutir asuntos de inteligencia, identificó de manera similar al barco como Helios Ray.

No se reportaron personas heridas tras la explosión en en barco de Israel

Los datos de seguimiento satelital del sitio web MarineTraffic.com mostraron que el Helios Ray casi había entrado en el Mar Arábigo alrededor de las 0600 GMT del viernes antes de que de repente girara y comenzara a regresar hacia el Estrecho de Ormuz. Venía de Dammam, Arabia Saudita, y aún incluía a Singapur como su destino en su rastreador.

La explosión se produce cuando Teherán incumple cada vez más su acuerdo nuclear de 2015 con las potencias mundiales para crear influencia sobre Washington. Irán busca presionar a Biden para que otorgue el alivio de las sanciones que recibió en virtud del acuerdo que el expresidente Donald Trump abandonó hace casi tres años.

Irán también ha culpado a Israel de una serie reciente de ataques, incluida una misteriosa explosión el verano pasado que destruyó una planta de ensamblaje de centrifugadoras avanzadas en su instalación nuclear de Natanz y el asesinato de Mohsen Fakhrizadeh, un importante científico iraní que fundó el programa nuclear militar de la República Islámica hace dos decadas.

El capitán Ranjith Raja de la firma de datos Refinitiv dijo a la AP que el barco de propiedad israelí había abandonado el Golfo Pérsico el jueves con destino a Singapur. El viernes a las 0230 GMT, la embarcación se detuvo durante al menos 9 horas al este de un puerto principal de Omán antes de dar un giro de 360 grados y navegar hacia Dubai, probablemente para la evaluación de daños y reparaciones, dijo.

El barco llegó con carga de Europa. Descargó vehículos en varios puertos de la región, agregó Raja, incluidos Bahrein, los Emiratos Árabes Unidos y Arabia Saudita, con su último puerto de escala en Dammam.

Si bien los detalles de la explosión no estaban claros, dos funcionarios de defensa estadounidenses dijeron a AP que el barco había sufrido dos agujeros en el costado de babor y dos en el costado de estribor, justo por encima de la línea de flotación en la explosión. Los funcionarios dijeron que no estaba claro qué causó los agujeros. Hablaron con AP bajo condición de anonimato para discutir información no publicada sobre los incidentes.

El barco afectado por la explosión pertenece a Israel

Una base de datos de barcos de las Naciones Unidas identificó a los propietarios del barco como una empresa con sede en Tel Aviv llamada Ray Shipping Ltd. Las llamadas a Ray Shipping no recibieron respuesta el viernes.

El barco de Israel sufrió la explosión en territorio del Medio Oriente

Abraham Ungar, de 74 años, conocido como "Rami", es el fundador de Ray Shipping Ltd. y es conocido como uno de los hombres más ricos de Israel. Hizo su fortuna en el transporte marítimo y la construcción.

Según la Academia Naval Nikola Y. Vaptsarov, donde Ungar brinda apoyo y entrenamiento marítimo, posee decenas de barcos que transportan automóviles y emplea a miles de ingenieros.

La Quinta Flota de la Armada de los Estados Unidos con sede en Bahrein dijo que estaba "al tanto y monitoreando" la situación.

Si bien las circunstancias de la explosión siguen sin estar claras, Dryad Global dijo que era muy posible que la explosión se debiera a una "actividad asimétrica del ejército iraní".

Mientras Irán busca presionar a Estados Unidos para que levante las sanciones, el país puede buscar "ejercer una diplomacia enérgica por medios militares", informó Dryad. Irán no reconoció de inmediato el incidente.

En el tenso verano de 2019, el ejército estadounidense culpó a Irán por las explosiones de dos petroleros cerca del Estrecho de Ormuz, una de las rutas marítimas más estratégicas del mundo. Estados Unidos también había atribuido una serie de otros presuntos ataques a Irán, incluido el uso de minas de lapa, diseñadas para unirse magnéticamente al casco de un barco, para paralizar cuatro petroleros frente al cercano puerto emiratí de Fujairah.

Israel no comentó de inmediato sobre la explosión. Desde el asesinato de Fakhrizadeh, el científico nuclear iraní, en noviembre pasado, los funcionarios israelíes han dado la alarma sobre posibles represalias iraníes, incluso a través de sus representantes regionales como Hezbollah del Líbano y los rebeldes hutíes de Yemen.

A lo largo de los años, Irán se ha relacionado con ataques contra objetivos civiles israelíes y judíos en América Latina, Europa y Asia. Israel no ha comentado sobre su supuesto papel en el asesinato del científico.

El incidente del viernes también sigue a los acuerdos de normalización entre Israel y los Emiratos Árabes Unidos y Bahrein. Los acuerdos, recibidos con fuertes críticas por parte de Irán, solidificaron una alianza regional emergente contra la República Islámica.

