Explosión de Beirut: Los testimonios más desgarradores de la mortal tragedia

Uno de los sobrevivientes de la explosión en Beirut, que mató al menos a 78 e hirió a miles, dijo "No puedo creer que esté vivo", tras ver la escena de la devastadora explosión. Las autoridades dijeron que esperaban que el número de muertos aumentara aún más después de la explosión del martes.

Las imágenes y testimonios de la explosión compartidas por los residentes en las redes sociales mostraron una columna de humo que se elevaba desde el puerto, seguida de una enorme explosión, que envió una nube blanca y una bola de fuego al cielo. Según los informes, las víctimas fueron llevadas a tratamiento fuera de la ciudad porque los hospitales de Beirut, Líbano, estaban llenos de heridos.

Al menos 78 personas murieron este martes tras una explosión catastrófica en Beirut, Líbano, con miles de heridos

Mientras se advertía a las personas que permanecieran en el interior debido al riesgo de humos tóxicos. Nada Hamza, residente de la ciudad, estaba en su automóvil paralelo al puerto cuando estalló la explosión y vio que uno de los edificios fue destruido. Intentó desesperadamente contactar a sus padres, le dijo a Aljazeera, y agregó: "No puedo creer que todavía esté viva".

Mohamed Khalifeh, un ex ministro de salud corrió desde su casa a un hospital cercano para ayudar. "Le grité a mi familia que se cuidara, hubo un “terremoto” e inmediatamente todo se derrumbó", recordó. "Escapé por poco de esto; dejé a mi familia y salté al hospital para salvar vidas", expresó durante su testimonio.

Por la explosión en #Beirut���� se reportan 73 decesos y cerca de 4,000 lesionados.





Los sobrevivientes de la explosión de Beirut

Khaled Hamade, un ex general del ejército y sobreviviente de la explosión, estaba a aproximadamente media milla de la tragedia y dijo que las consecuencias le recordaron el último día de la guerra civil en Beirut. "Había cristales rotos por todas las calles, y se ven muchos, muchos heridos en todas las calles", dijo.

����Desde #Libano #Lebanon || DIFUNDIR, DIFUNDIR #URGENTE ��#IMPORTANTE ����









Mientras Nasser Yassin, profesor asociado de la Universidad Americana de Beirut, no estaba en la ciudad en ese momento, pero dijo que se sentía "cerca". "Esto fue muy masivo, no he visto esto (antes)... esta es la mayor explosión que sucedió en el Líbano hasta mi experiencia y conocimiento", dijo.

Horas después de la explosión aún ardía un incendio en el distrito portuario, que proyectaba un resplandor anaranjado en el cielo nocturno mientras los helicópteros flotaban y las sirenas de las ambulancias sonaban en la capital. El gobierno libanés dijo que aún lucha por establecer la escala completa del desastre.

hoy ocurrió una explosión en Beirut Líbano, ya se han registrado 50 muertos por el momento. les pido por favor que corran la voz, por que no veo a nadie hablando de esto, Líbano necesita nuestra ayuda



"Faltan muchas personas. La gente pregunta al departamento de emergencias acerca de sus seres queridos y es difícil buscar por la noche porque no hay electricidad", dijo el ministro de Salud, Hamad Hasan. El presidente Michel Aoun dijo que se habían almacenado 2.750 toneladas de nitrato de amonio durante seis años en el puerto sin medidas de seguridad y dijo que era "inaceptable".

Las autoridades no dijeron qué causó el incendio inicial que desencadenó la explosión. Una fuente de seguridad y medios locales dijeron que se inició mediante trabajos de soldadura realizados en un agujero en el almacén. Mientras que el presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, afirmó que sus generales le informaron que se había reducido a una "bomba de algún tipo".

����#ÚLTIMAHORA #Libano ���� en #Beirut hicieron explosión 2.700 T de nitrato de amonio.









Las autoridades israelíes dijeron que Israel, que ha librado varias guerras en la zona, no tuvo nada que ver con la explosión en el Líbano y dijo que su país estaba listo para brindar asistencia médica y humanitaria. Boris Johnson, primer ministro de Reino Unido, ha confirmado que los ciudadanos británicos se encuentran entre los atrapados después del incidente.