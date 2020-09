Expertos identifican un nuevo trastorno del sueño en NIÑOS ¡Atención padres!

Descubren nuevo trastorno de sueño en niños. Foto:RTVE

Los niños con "trastorno del sueño inquieto" no se limitan a dar vueltas; se mueven. Los padres saben que no dormirán mucho cuando tengan un bebé nuevo en casa. De hecho, las investigaciones sugieren que los padres no duermen tan bien durante los primeros seis años de vida de sus hijos, te informamos.

Con el tiempo, la mayoría de los niños y las familias adoptan una rutina y las noches se vuelven más tranquilas. Entonces, cuando los niños todavía tienen dificultades, los médicos comienzan a considerar trastornos subyacentes del sueño más graves, que afectan hasta al 30% de los bebés y niños.

Trastorno del sueño en niños. Foto: Auna

Investigación del trastorno del sueño en niños

Los investigadores acaban de definirlo como: el trastorno del sueño inquieto o RSD. La afección afecta a los niños de entre 6 y 18 años que dan vueltas y vueltas mucho más de lo normal. A menudo tienen dificultades para concentrarse y, como resultado, enfrentan desafíos emocionales y de comportamiento.

Los investigadores que definieron el nuevo trastorno el mes pasado dicen que representa un emocionante paso adelante en el mundo de la ciencia del sueño pediátrico, proporcionando un "por qué" para muchas familias que no han podido ayudar a sus hijos a dormir lo suficiente de alta calidad y abriendo una opción para tratamiento.

La Dra. Lourdes DelRosso , médica del sueño en la Facultad de Medicina de la Universidad de Washington dijo: no teníamos las herramientas, un estándar de diagnóstico, para decir: 'Oh, sí, su hijo tiene un trastorno del sueño inquieto. DelRosso fue el primero en estudiar la DSR y dirigió un grupo de trabajo internacional de 10 personas que, durante 18 meses, estableció los criterios de diagnóstico para el trastorno recién definido.

En realidad, no había nada que los médicos pudieran hacer por esos niños anteriormente, y eso es lo que hace que esto sea muy importante. Es demasiado pronto para decir cuán común puede ser la DSR, aunque DelRosso estima que alrededor del 7% de los niños que ve en su laboratorio del sueño pueden tener el trastorno.

RSD DIAGNÓSTIC CRITERIA https://t.co/wyp8Vnh3IM — Lourdes DelRosso (@pedsleepmed) September 17, 2020

Caso del trastorno de sueño en niños

Para Melissa Caveness, madre de tres hijos que vive en Washington, el nuevo diagnóstico ha cambiado las reglas del juego. Su hija menor, Emily, fue diagnosticada con RSD después de agitarse en la cama por la noche, básicamente desde la infancia.

Se quitó las mantas de una patada y con frecuencia se caía de la cama. Y si Emily se acostaba con sus padres, uno de ellos inevitablemente terminaría con un labio gordo o un ojo morado.

Con el tiempo, la incapacidad de Emily de conseguir una noche de sueño reparador comenzó a socavar su comportamiento. Fue difícil para ella concentrarse. Ella estaba en constante movimiento. Estaba de mal humor. Ella y su esposo estaban bastante seguros de que tenía algo que ver con su sueño, e intentaron todo: rutinas estrictas de sueño, melatonina, música relajante, meditación.

A los 7 años, el pediatra de Emily la derivó a la Clínica de Medicina del Sueño de los Niños de Seattle para un estudio del sueño (una estancia de una noche en un laboratorio). Emily y su familia se conectaron con DelRosso, quien les contó sobre su trabajo en RSD.

Y fue entonces cuando las cosas empezaron a cambiar para Emily y su familia, porque el tratamiento para la RSD es generalmente bastante simple: suplementos de hierro. Aunque el trabajo sobre los mecanismos subyacentes de la DSR está en curso, DelRosso y sus colegas han encontrado un fuerte vínculo entre la inquietud nocturna y los bajos niveles de ferritina , una proteína sanguínea que almacena hierro.

Tratamiento para el trastorno de sueño

Es demasiado pronto para decir exactamente cuántos niños con DSR tienen deficiencias de hierro y si esa es la causa específica del trastorno. DelRosso también está estudiando el posible papel que juega el sistema nervioso simpático en la DSR, así como un vínculo entre la inestabilidad del sueño y este tipo de movimientos grandes y constantes.

Emily, que ahora tiene 9 años, recibió una infusión de hierro intravenosa seguida de complementos continuos, y Melissa dijo que el cambio en su hija fue profundo y casi inmediato.

TE PUEDE INTERESAR:El trastorno bipolar podría ser genético, ¡conoce todos sus factores!

Haz crecer tus uñas con los siguientes consejos de los dermatólogos������������https://t.co/mxwyd2jFiB — La Verdad Noticias (@LvdNoticias) September 25, 2020

Pero a pesar de que la investigación aún está evolucionando, DelRosso dijo que espera que la definición formal de este nuevo trastorno se extienda a los pediatras y otros médicos que al menos puedan hacer saber a las familias con dificultades que es una posibilidad.

Un diagnóstico requiere cumplir ocho criterios, incluido un estudio del sueño que confirme que los niños tienen cinco o más movimientos corporales grandes por hora y la continuación de noches interrumpidas al menos tres noches a la semana, durante más de tres meses.