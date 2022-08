Experto ofrece consejos de seguridad de COVID para el regreso a clases

Ante este regreso a clases, miles de familias preparan muchas cosas: comprar útiles escolares, firmar formularios de permiso, empacar bolsas de almuerzo, entre otros. Sin emnargo, enfermarse probablemente no esté en esta lista de cosas por hacer; aunque, a menudo, es inevitable que regresar al aula provoque la transmisión de gérmenes.



Además de contraer la combinación habitual del virus del resfriado, ahora los niños corren el riesgo de contraer la COVID-19. Ante esta realidad, aquí en La Verdad Noticias te traemos las recomendciones del pediatra Adam Keating, especialista de Cleveland Clinic.



"Antes de la pandemia, si un niño no se sentía al 100% podía asistir a clases. Hoy en día, ese no es necesariamente el caso. La aceptabilidad de salir al público mientras se está enfermo ha cambiado en los últimos años", dice el pediatra Keating.Pero ahora, el COVID se encuentra entre esos otros virus respiratorios como la influenza, es por eso que "les pediríamos a las madres de familia a que se queden en casa si están enfermos los menores de edad".

¿Cómo cuidarse del COVID-19 en casa?

Es probable que la lista de regreso a clases de su hijo incluya muchas cosas

Las pautas para el aislamiento de COVID-19 después de un diagnóstico han cambiado con el tiempo, a medida que los médicos y científicos han aprendido más sobre el virus. El Dr. Keating sugiere consultar los sitios web del departamento de salud local o los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades (CDC).

Cuando los padres contraen COVID-19, no siempre es fácil aislarlos del resto de la familia porque los niños necesitan cuidados. Pero en caso de que no puedan, hay opciones para que otros en la casa eviten enfermarse como lavarse las manos con frecuencia, abrir ventanas, enmascararse y sobre todo mantener distancia.

La importancia de las vacunas contra el COVID

La vacuna tiene como objetivo que el sistema inmune reconozca al virus.

El objetivo de las vacunas contra el SARS CoV-2 es generar una respuesta inmunológica que produzca anticuerpos capaces de neutralizar al virus, así como generar una respuesta de memoria en la inmunidad celular, es decir, que el sistema inmune reconozca al virus en el caso de exponerse al mismo y se genere una rápida.

