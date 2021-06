Experimento en Indonesia podría ser la victoria contra el dengue

La Universidad Gadjag Mada de Indonesia llevó a cabo un experimento de 27 meses para la prevención del dengue logró reducir en un 86% los casos de hospitalizaciones en la ciudad de Yogyakarta.

El estudio publicado por la revista The New England Journal of Medicine explica cómo la bacteria Wolbachia pipientis bloquea el virus del dengue en los mosquitos Aedes aegypti, lo que previene la propagación de la enfermedad.

Los especialistas liberaron a un grupo de mosquitos infectados con la bacteria Wolbachia pipientis para mezclarse con la población local de mosquitos, reproducirse entre sí y transmitir dicha bacteria, lo que ocurrió a lo largo de varios meses.

Después de 27 meses de observación, los especialistas determinaron que los casos de dengue disminuyeron en un 77% en las zonas donde fueron liberados los mosquitos infectados y las hospitalizaciones se redujeron hasta en un 86%.

Indonesia lucha por disminuir casos de dengue

Mosquitos modificados ayudan a controlar epidemia de dengue

De acuerdo a Adi Utarini, una de las principales autoras del artículo, describió al experimento como un "gran éxito para los habitantes de Yogyakarta" en la lucha contra una enfermedad que registra más de un millón de casos al año a nivel nacional.

"Es posible un futuro en el que los habitantes de las ciudades indonesias puedan vivir libres de dengue", aseguró la experta de la Universidad Gadjah Mada, cuyo estudio detallamos en La Verdad Noticias a continuación.

En el experimento de la universidad participaron 6,306 personas, en una zona de 26 kilómetros cuadrados que ha sido dividida en 24 áreas de trabajo. Una mitad funcionó como grupo de control y la segunda fue donde se liberaron los mosquitos infectados.

De acuerdo a los resultados del estudio la zona con mosquitos afectados por la bacteria contagiaron a 67 de los 2,905 participantes y en el grupo de control se registraron 318 casos de 3,401 residentes de Indonesia.

