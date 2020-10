Exluchador de la WWE mató y quemó el cuerpo de un hombre que intentó violarlo

El exluchador de la WWE, Marty Jannetty sorprendió a los seguidores de Hannibal TV, tras confesar que cuando era adolescente, hace 40 años, mató a un hombre que intentó violarlo y después quemó su cuerpo, hecho que fue investigado por autoridades de Estados Unidos.

Este antiguo luchador de 60 años reconoció el hecho en agosto, pero luego afirmó que se trataba de la frase de un guion para presentar su pelea contra Darren Kelly.

No obstante, en su última entrevista, esta estrella de la lucha libre reveló que se retractó cuando "la cosa se puso seria" y la Oficina de Investigación de Georgia (GBI, por sus siglas en inglés) empezó a investigar sus declaraciones.

"Fue hace 40 años ¿y sabes qué me mata? No les importa que violaran a ese chico de 13 años, es como 'Oh, mataste a alguien'. ¿Qué creen que me iba a hacer después de violarme? Porque muchas víctimas de violación son asesinadas después", explicó Marty.

"Yo tenía 13 años, 13. Lo golpeé con un ladrillo —dije que era un ladrillo, pero era un trozo de cemento— y ya sabes: si golpeas a alguien en la sien, es vulnerable. Evidentemente, lo golpeé demasiado fuerte y murió allí mismo", continuó.

En aquel momento sopesó avisar a la policía, pero al final se decidió ocultar el cuerpo. Marty Jannetty admitió que había mentido al afirmar que "hizo desaparecer" a su abusador en un río y confesó: "Mi sobrino y yo echamos gasolina al cadáver y lo quemamos" y, posteriormente, "había tantos huesos que excavamos un hoyo y los pusimos dentro".

La exestrella de la WWE expresó su descontento por el hecho de que lo llaman asesino y las autoridades investiguen los hechos. "Violan a un niño de 13 años y están locos con él, ¿Qué tal si estuviera encima de tu hija? ¿Me matarías?", comparó antes de concluir que si alguien intenta violarlo otra vez "será el siguiente".

