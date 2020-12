Exjefe de seguridad espacial dice que extraterrestres firmaron acuerdo con EE.UU.

Eshed, quien se retiró con un rango de teniente coronel militar, afirmó recientemente en una entrevista con el medio Yedioth Ahronoth que no solo existen extraterrestres, sino que también firmaron un acuerdo con el gobierno de los Estados Unidos para "hacer experimentos".

En una traducción proporcionada por Jewish Press , el exjefe de seguridad espacial explicó que los presuntos extraterrestres "están investigando y tratando de comprender todo el tejido del universo, y quieren a los humanos como ayudantes".

"Han estado esperando que la humanidad evolucione y llegue a una etapa en la que generalmente entendamos qué son el espacio y las naves espaciales", dijo Eshed, antes de agregar que la cooperación incluso se ha expandido al planeta rojo, donde ningún humano ha pisado oficialmente.

"Hay una base subterránea en las profundidades de Marte, donde están sus representantes y también nuestros astronautas estadounidenses".

Cuando se le preguntó por qué esta información no se había revelado antes, Eshed dijo que los funcionarios optaron por no divulgarla porque los supuestos "ovnis han pedido no publicar que están aquí". Agregó que "la humanidad aún no está lista".

Sin embargo, sí indicó que el presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, "estaba a punto de revelar su existencia, pero los extraterrestres de la Federación Galáctica dijeron 'Espera, que la gente se calme primero'".

“No quieren iniciar una histeria masiva”, continuó. “Primero quieren hacernos cuerdos y comprensivos”.

Reconociendo que sus comentarios parecen inverosímiles, Eshed dijo además que habría sido "hospitalizado" si hubiera "inventado lo que está diciendo hoy hace cinco años". El exfuncionario del gobierno israelí señaló que decidió expresar las acusaciones ahora simplemente porque el panorama académico ha cambiado.

“Hoy ya están hablando de otra manera. No tengo nada que perder. He recibido mis títulos y premios, soy respetado en universidades del exterior, donde la tendencia también está cambiando ”, dijo.

Por cierto, el comentario de Eshed también viene junto con el lanzamiento de un nuevo libro en el que analiza el cosmos.

A principios de este año, el Departamento de Defensa de Estados Unidos anunció que había establecido un grupo de trabajo para investigar específicamente los fenómenos aéreos no identificados a fin de tener una mejor comprensión de ellos y obtener información sobre tales sucesos.

El establecimiento del grupo de trabajo se produjo unos meses después de que la Marina de los Estados Unidos hiciera públicos tres videos en los que objetos voladores no identificados fueron captados por cámaras a bordo de aviones militares estadounidenses.

Como te informamos en La Verdad Noticias, Recientemente se le preguntó al ex presidente de Estados Unidos, Barack Obama, sobre los ovnis durante una entrevista con el comediante y presentador de televisión nocturno Stephen Colbert. Aunque Obama nunca dijo nada sobre si los extraterrestres eran reales o no, sí indicó que "ciertamente preguntó al respecto".

