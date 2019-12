Exesclava sexual rompe en llanto y se desmaya tras enfrentar a su violador

Yazidi Ashwaq Haji Hamid, quien ahora tiene 20 años, tuvo un fuerte enfrentamiento con un integrante del agrupo terrorista Estado Islámico (ISIS), ya que él abusó de ella sexualmente luego de que la raptara, teniendo 14 años.

Esto sucedió en Irak y el momento fue transmitido por la cadena de televisión AlIraqiya. La joven se enteró de que el sujeto que le había privado de su libertad y tomado como esposa a la fuerza hace 6 años, había sido detenido en Irak, por lo que regresó al país tras vivir en Alemania como refugida.

El encuentro con su violador fue tan grande que la joven terminó desmayada

En el vídeo se puede observar como al terrorista Abu Humam vestido como prisionero y frente de él a la joven. En medio, un periodista de la cadena escuchando a Ashwaq mientras tompe en llanto.

"Abu Humam, levanta la vista", dice con voz firme la entrevistada.

Agregó: "¿Por qué me hiciste esto?¿Porque soy yazidi? (...) ¿Tienes algún sentimiento? ¿tienes algo de honor? (...) Yo tenía 14 años cuando me violaste, la edad de tu hija, de tu hijo, de tu hermana", dijo la víctima.

"Destruiste mi vida. Me robaste todos los sueños. Yo fue prisionera del ISIS, de ti. Pero ahora sabrás el significado del tormento, la tortura y la soledad", reclamó.

Las emociones y el encuentro fue tan grande para la joven que terminó desmayada después de pronunciar dichas palabras.

Una joven iraquí de la minoría kurda izadí, sometida a vivir como esclava sexual del grupo terrorista #Daesh, se encontró con su violador en la televisión iraquí.

El terrorista enfrenta una posible pena de muerte, así como castigos por sus actos. Ashwaq habló de este posible escenario en entrevistas, antes de que confrontara a su violador.

"Aún si me dejaran matarlo, yo no querría ensuciarme las manos con él, pero demando al Gobierno que haga justicia. No solo por mí, ya que quién sabe a cuantas otras mujeres yazadíes violó después de mí".

¿QUIÉNES SON LAS YAZIDÍEZ?

Son una minoría de origen kurdo asentada en su mayoría en el norte de Irak. A manos de ISIS, cuando ocuparon Mosul en 2014, sufrieron ataques, secuestos, esclavitud y una brutalidad desmedida que hizo que más de 360 mil personas abandonaran su hogar.

ISIS tomó a las mujeres como esclavas sexuale vendiéndols como esposas de sus soldados, mientras imponían su "califato".

