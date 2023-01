Examen MIR, una tensa prueba para médicos de España

La explanada de la Facultad de Derecho de la Universidad Complutense de Madrid (UCM), la cual es la sede en Madrid del examen MIR, luce llena con cientos de familiares, amigos y compañeros de los candidatos que buscan obtener una de las 1,800 plazas de formación especializada.

En esta, a diferencia de otras convocatorias, cuenta con la presencia de un cordón de seguridad, que separa las escaleras de acceso a la facultad de la primera fila de quienes están esperando pacientemente la salida de los médicos.

Este cordón de seguridad impide que la gente salga corriendo y los abrazos espontáneos que otros años eran algo muy habitual en el mismo lugar de la facultad cuando iban saliendo los participantes.

Implementan dispositivos de seguridad

Solo están disponibles 1,800 plazas en esta sede

Sin embargo, este año es diferente, pues los aspirantes son desviados, mientras van saliendo, hacia el lado izquierdo de la puerta principal y, desde ahí, bajan en orden por la rampa de acceso a la facultad.

No obstante, ningún cordón puede impedir, que con cada salida de algún participante, sobre todo los primeros, sean coreados por decenas de gritos de ánimo, sean o no las de las personas que espera cada grupo.

"Se acabó el MIRtirio", "Las chicas no lloran, sacan plaza en el MIR" o "Enhorabuena, doctor Escribano, te Ad-Miramos" son algunas de las pancartas, de diferentes tamaños, colores y diseños, que se puede leer durante la clausura del exame.

Analizan las preguntas del examen

El examen tiene una duración de 4 horas y media

Tras finalizar las 4 horas y media de duración oficial del examen, el participante se paran, aunque sea brevemente, a analizar el contenido del examen que acaban de hacer, lo que califican como una prueba densa, de dificultad "media" o "media-alta, en ocasiones", con bastantes preguntas "muy enrevesadas", mucho contenido clínico, menos presencia que otros años de contenidos directamente relacionados con el Covid-19 y referencias "puntuales" a asuntos de Medicina Legal y temas como la ley de eutanasia.

Mariola, una de las médicos que aplicó, fue examen "extraño, raro. Más que difícil, yo diría que muchas preguntas no estaban bien focalizadas, no dejaban muy claro hacia dónde querían ir. A veces, no sabías si era una pregunta de Cardio, una de Neumo... Ahí es donde yo diría que radica la dificultad, en el planteamiento".

Igualmente, señaló que la duración de la prueba es un problema, "porque a medida que avanzaba el tiempo te ibas saturando, la cabeza se te iba y te encontrabas con preguntas plagadas de datos". En cualquier caso, añade, "no difiere mucho de algunos de los simulacros que hemos hecho en la academia".

