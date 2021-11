Ex reclusos de EE. UU. denuncian uso de Baby Shark como "táctica de tortura"

Varios ex oficiales de la cárcel de la ciudad de Oklahoma están siendo acusados de torturar al menos a cuatro ex detenidos con métodos que van desde ataques físicos hasta ser obligados a escuchar música repetidamente alta, según una demanda federal en Estados Unidos.

En una demanda de derechos civiles que se presentó en un tribunal federal esta semana, cuatro personas que anteriormente estaban encarceladas en la cárcel de la ciudad de Oklahoma dijeron que fueron sujetas a "tácticas de tortura" que incluían agresiones verbales y físicas, así como estar de pie durante horas seguidas mientras eran obligados a escuchar la canción infantil Baby Shark.

La demanda lleva a Baby Shark a la lista de canciones que han sido usadas como tortura en prisiones estadounidenses.

De acuerdo con el reporte la demanda se presentó contra el alguacil del condado de Oklahoma, Tommie Johnson III, los comisionados del condado, el fideicomiso de la cárcel y dos ex oficiales.

Canciones como tortura en prisiones de Estados Unidos

Canciones como Baby Shark y otra música popular en general tienen una larga historia de ser utilizada como un "dispositivo para atormentar" en prisiones de Estados Unidos, dice la demanda de Oklahoma.

En 2019, los funcionarios de Florida reprodujeron Baby Shark en bucle para evitar que las personas sin hogar duerman o instalen un campamento en los parques. En la bahía de Guantánamo, los interrogadores tocaron música heavy metal a gran volumen para torturar a los detenidos.

En Oklahoma, Daniel Hedrick, uno de los demandantes, fue sacado de su celda y llevado a una sala de visitas de abogados, donde dos oficiales tocaron la canción en bucle, lo que obligó a Hendricks a permanecer de pie durante más de una hora.

Joseph Mitchell, otro demandante de la demanda, fue escoltado a una habitación vacía el 30 de noviembre de 2019, donde lo esposaron a la espalda, lo sujetaron a la pared y también lo obligaron a escuchar a Baby Shark mientras estaba de pie durante tres o cuatro horas.

Otro demandante, John Basco, soportó condiciones similares: aislado, restringido y obligado a escuchar la canción durante casi dos horas.

"El volumen de la canción era tan alto que reverberaba por los pasillos", señaló la demanda.

Ja’Lee Foreman Jr, el cuarto demandante y ex detenido, no fue obligado a escuchar la canción de los niños, pero fue objeto de agresión verbal y física por parte de los oficiales de la cárcel, uno que prometió hacer de la vida de Foreman un "infierno".

La demanda señaló que los hombres "no representaban una amenaza para los oficiales ni para nadie más", "cumplían" y "no se resistían activamente a ninguna orden legal".

Después de una investigación de estos incidentes el año pasado por parte de la oficina del fiscal de distrito de Oklahoma, los dos ex empleados de la cárcel, así como su supervisor, fueron acusados de crueldad con un prisionero y conspiración, según la demanda.

En una entrevista con Associated Press, el ex alguacil del condado de Oklahoma, PD Taylor, dijo que los oficiales Christian Charles Miles y Gregory Cornell Butler Jr, funcionarios que presuntamente iniciaron la tortura, y el teniente Christopher Raymond Hendershott, quien según la demanda lo sabía "pero no tomó ninguna medida". para intervenir y detener la mala conducta ”.

Miles y Butler tienen un historial de maltrato a los detenidos y ambos fueron objeto de varias denuncias, confirmó el fiscal de distrito del condado de Oklahoma, David Prater, después de una investigación.

Prater calificó el uso de Baby Shark en la cárcel como "cruel e inhumano", y dijo que puso "un estrés emocional indebido en los detenidos que probablemente ya estaban sufriendo", según la demanda.

