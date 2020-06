Ex policía acusado del asesinato de George Floyd, liberado tras pagar fianza

thomas lane sale de prision George Floyd

Thomas Lane, el ex policía novato acusado en el caso de asesinato de George Floyd está fuera de la cárcel después de pagar su fianza de 750 mil dólares.

De acuerdo con los registros de la Cárcel del Condado de Hennepin, Lane fue puesto en libertad condicional el miércoles. Su abogado, Earl Gray, cuando fue cuestionado sobre cómo su cliente recaudó los fondos necesarios, sólo dijo: "Es una buena noticia".

Fue el medio TMZ quien reveló la historia; la familia de Lane estaba buscando donaciones a través de un sitio web que establecieron para recaudar dinero para su defensa legal después de que él y otros 2 ex policías fueron arrestados y acusados de ayudar e instigar asesinatos de segundo grado, y ayudar e instigar Homicidio involuntario de segundo grado.

Cabe mencionar que si es declarado culpable, Lane tendrá que enfrentar una sentencia máxima de hasta 40 años en prisión, aunque el abogado de Lane ha afirmado que el ex policía hizo todo lo posible para ayudar a George Floyd.

La familia de Lane argumentó lo mismo, señalando que Lane sugirió poner a Floyd a su lado:"Lo cual ellos, y los fiscales, dicen que Derek Chauvin se negó a hacer".

Sin embargo, Lane también estuvo involucrado en inmovilizar a Floyd, él era el que estaba sobre sus piernas, y al igual que sus compañeros oficiales, no hizo nada para quitar la rodilla de Chauvin del cuello de Floyd, durante 8 minutos y 46 segundos.

Fijan fianza a tres ex policías

Un juez fijó este jueves la fianza de tres expolicías de Minneapolis acusados por la muerte de George Floyd en US$ 1 millón cada uno, o US$ 750.000 bajo ciertas condiciones, incluido que no trabajen en la policía ni tengan ningún contacto con la familia de Floyd.

J. Alexander Kueng, Thomas Lane y Tou Thao comparecieron en la corte un día después de que fueron arrestados y acusados de ayudar e incitar a homicidio intencional sin premeditación y ayudar e instigar a homicidio involuntario en segundo grado.

A los expolicías, el juez les puso una fuerte fianza tras el asesinato de Floyd

Los cargos siguen a los que se presentaron por primera vez contra Derek Chauvin, el policía que sujetó a Floyd contra el suelo por el cuello durante casi 9 minutos.

Chauvin, de 44 años, fue arrestado la semana pasada y acusado de homicidio involuntario en tercer grado y homicidio involuntario en segundo grado. Pero el miércoles los fiscales lo acusaron de un cargo más serio de homicidio intencional sin premeditación. Lane y Kueng ayudaron a contener a Floyd, mientras Thao estaba cerca.