Dos de los líderes de grupos paramilitares y ex FARC más prominentes de Colombia se disculparon con las víctimas de la guerra el miércoles como parte de una comisión diseñada para desentrañar las complicadas verdades detrás de las décadas de guerra civil del país.

Si bien los testimonios se consideraron un paso crucial mientras Colombia lucha por lidiar con el derramamiento de sangre pasado, también dejaron a muchas de las más de nueve millones de víctimas del conflicto con un sabor amargo en la boca.

“Este es un proceso de lidiar constantemente con nuestra historia”, dijo Sergio Guzmán, director de Análisis de Riesgos con sede en Bogotá. “Y no hay buen ni malo en la historia de Colombia. Hay lo que hay", sentenció.

¿Quienes son los líderes que se disculparon en Colombia?

Ex líderes de las FARC se disculpan por atrocidades de la guerra en Colombia.

La Verdad Noticias informa que, Rodrigo Londono, conocido más comúnmente por su nombre de guerra Timochenko, dirigió las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC), un grupo rebelde de izquierda que libró la guerra con el gobierno colombiano durante más de 50 años.

Salvatore Mancuso, quien también testificó el miércoles, era un alto comandante de las Autodefensas Unidas de Colombia (AUC) de derecha, un grupo formado para luchar contra grupos rebeldes de izquierda como las FARC.

A pesar de actuar como enemigos en el conflicto de Colombia, ambos grupos cometieron algunos de los actos de guerra más atroces, incluidos secuestros, violencia sexual, reclutamiento de niños y masacres de civiles.

Ex FARC, con remordimiento por las víctimas de guerra

Los dos líderes expresaron remordimiento a las víctimas el miércoles mientras testificaban ante la Comisión de la Verdad de Colombia. Mancuso habló desde una instalación del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) en los Estados Unidos, donde está luchando contra la deportación a Colombia.

“He reflexionado sobre todas las cosas que he hecho o provocado, todas las cosas en las que he participado, las muchas personas que han muerto, todas las familias que lo perdieron todo por nuestra culpa”, dijo el ex líder de las FARC, en una transmisión en vivo a 20 víctimas de la guerra en Colombia. “Quiero ser reconocido frente a ustedes por toda mi responsabilidad en este conflicto”, señaló.

