Ex funcionario se disfrazó de anciano e intentó robar un banco en Brasil (VIDEO)

Ex funcionario se disfrazó de anciano e intentó robar un banco en Brasil

¡Impactante! Un ex funcionario de Brasil, intentó robar un banco pero de manera insólita, se disfrazó de anciano, con gafas oscuras y portando un arma de fuego falsa, entró al establecimiento ubicado en Jaraguá do Sul, en el estado de Santa Catarina.

A través de un comunicado, la Policía Militar, informó que el asaltante ingresó a la sucursal del banco y se acercó a una funcionara; de manera “sutil”, le entregó una nota en la que le informaba que estaba armado y que pretendía robar.

Cuando el hombre se percató que su “ingenioso plan” no iba a funcionar, intentó correr hacia la cafetería y se aventó por una ventana del segundo piso que colinda con la calle el asaltante cayó sobre un coche y se lastimó el tobillo por lo que ya no pudo continuar con su huída.

Luego de que los oficiales de policía lograron arrestarlo, localizaron el arma falsa, el disfraz que usó para el asalto y la nota que entregó a la funcionaria del banco.

Así mismo, los elementos de seguridad, aseguraron un vehículo que fue sospechoso de colaborar en el robo y en el interior de este, se encontraba una mochila con una pistola, 18 municiones, maquillaje y artículos personales; el conductor del auto, fue detenido.

No es la primera vez que una persona intenta cometer un delito disfrazado de alguien más; recientemente un hombre que se encontraba preso, intentó escapar disfrazado de su hija.