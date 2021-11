Ex funcionario israelí dice que USA tiene un contrato con extraterrestres grises

La vida extraterrestre siempre ha sido una incógnita que nadie ha sabido resolver, pues mientras unos niegan su existencia, otros aseguran que están entre nosotros desde hace tiempo, e incluso que tienen convenios con gobiernos del mundo.

Esta teoría tomó fuerza gracias a las declaraciones de un ex funcionario espacial israelí, quien dijo que el gobierno estadounidense tiene tratos con extraterrestres grises, permitiéndoles realizar experimentos en el planeta, aunque esto se mantiene en extremo secreto.

Asimismo, se dijo que Israel también tiene ciertos convenios con esta especie, aunque hasta el momento no se ha confirmado, las declaraciones del hombre causaron un gran impacto, mientras tanto la NASA crea un manual para identificar vida extraterrestre, lo que podría apoyar la teoría.

Estados Unidos tiene tratos con extraterrestres

La raza extraterrestre estaría haciendo experimentos en la tierra

El ex jefe de seguridad del programa de seguridad espacial de Israel Haim Eshed, quien operó el puesto por 30 años, reveló que existe una federación galáctica en el espacio, que tiene una base administradora en Marte, además que ya han hecho contacto con la tierra, especialmente con el gobierno de Estados Unidos.

De acuerdo a lo que averiguamos en La Verdad Noticias, el ex funcionario dijo que este hecho se mantiene en secreto debido a que la humanidad no está lista para el contacto, y no se harán públicos hasta que la humanidad pueda evolucionar y hacerse a la idea de que existen otras sociedades fuera del planeta, como lo dijo un viajero del futuro que predijo la llegada de los extraterrestres al planeta.

Declaraciones de funcionario israelí podrían ser teorías conspirativas

Esta especie de extraterrestre podría ser de las más poderosas

Basados en las declaraciones de la psicóloga Shauna Bowes de la Universidad Emory, las teorías conspirativas alteran la forma de pensar y el comportamiento de la gente, y cada vez van teniendo más presencia en la sociedad, debido a que se adaptan a las innovaciones de los temas que abarcan.

Mientras tanto, Haim Ashed dijo que los extraterrestres grises son la especie con la que Estados Unidos tiene un convenio, en el cual pueden realizar experimentos, posiblemente a cambio de sus habilidades, pues afirma que esta especie puede mover objetos con telequinesis y otras capacidades psíquicas muy avanzadas.

