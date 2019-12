Ex alcalde pasará 6 años tras las rejas por vender drogas en Argentina

Sergio Varisco, ex alcalde de la ciudad de Paraná en Argentina pasará seis años y media tras las rejas después de haber sido declarando culpable por vender droga y tener nexos con el narcotráfico.

Según datos obtenidos por las autoridades de Argentina, el ex alcalde fue acusado de financiar con dinero del municipio a bandas de narcotraficantes. Varisco, quien tuvo mucho contacto con el ex presidente Macri, dio a conocer tras la sentencia realizada por el Tribunal Oral en lo Criminal y Federal que es inocente y que nunca consumió drogas.

“En más de 3 mil horas de grabación no aparezco, y además se me condena por un delito por el que ni siquiera fui imputado, que es el de la comercialización. Me habían acusado de financiación, nada más lejos de la realidad”, reveló el ex alcalde de Paraná tras declarar que su proceso no ha terminado y que espera que en la Cámara de Apelaciones.

¿EL EX ALCALDE ES CULPABLE?

A pesar de que es acusado de entregar 50 mil pesos, el ex alcalde asegura que no se le ha podido comprobar que ese dinero fuera entregado a narcotraficantes.

“Tengo 59 años, pertenezco a una generación que no sufrió ese flagelo, nunca lo vi en mi vida. Nunca consumí. Por eso tengo la tranquilidad y vamos a apelar apenas tengamos los argumentos”, aseguró en una rueda de prensa tras dictar la condena por narcotráfico.

Aún procesado, y a un paso del juicio, el ex alcalde Sergio Varisco se había vuelto a presentar como candidato en las últimas elecciones, pero sin victoria.

“Me sometí al examen toxicológico el cual científicamente demuestra que jamás en mi vida consumí drogas”, aseguró el ex alcalde de Paraná en Argentina.

