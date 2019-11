Evo Morales pide “caridad” a los mexicanos pagar su manutención

Tras su llegada a México, el ex presidente de Bolivia, Evo Morales permaneció hospedado en el Campo Militar No. 1, sin embargo, dicha ayuda de gobierno llegó a su fin por lo que en días recientes el ex mandatario de mudó a otro sitio.

Ahora será el exmandatario quien corra con su manutención, por lo que Evo Morales solicitó amablemente el respaldo de los mexicanos.

Durante la conferencia de prensa que ofreció hizo a un llamado a los mexicanos y embajadores “hermanos”, para que lo apoyen con su manutención.

“Desde anoche nos trasladamos a otro lugar, con cooperación, claro. Ahora que salimos al Campo Militar, tenemos que comenzar a financiar nuestra estadía. Ha dio difícil encontrar. Siempre está la cooperación de hermanos de México y también de embajadores de otros países”, sostuvo Morales.

El ex presidente de Bolivia se negó a revelar el lugar en donde se hospeda, sin embargo, detalló que con el se encuentra la ex ministra de Salud y el ex vicepresidente, Álvaro García Linera.

#México: Evo Morales en diálogo con el pueblo mexicano, es recibido al coro de "Presidente no estas sólo". Una pancarta llega a la esencia del asunto: el mundo se divide en Morales e inmorales pic.twitter.com/Gr5ea9MTYR — Larissa Costas (@Larissacostas) November 27, 2019

Como se recordará, Evo Morales llegó a México el pasado 12 de noviembre en donde el gobierno el brindó asilo político.

Únete a nosotros en Instagram

Desde su llegada a México como asilado Político, Evo Morales, ha recibido la mejor atención y cuidados por el Gobierno para que su estancia en el país sea confortable, es por ello que se le ha hecho entrega de su Clave Única de Registro de Población (CURP).

Recordemos que Evo Morales renunció a la presidencia de Bolivia para evitar más enfrentamientos, pero al mismo tiempo porque fue víctima de un golpe de estado, esto después que se diera un conflicto social y político que explotó cuando se llevaron a cabo las últimas elecciones de Bolivia.

TE PUEDE INTERESAR: Evo Morales aseguró que los indios son mejores que Harvard, gobernaron mejor

En aquella ocasión Evo Morales salió triunfante y continuaría en la Presidencia de Bolivia, sin embargo, un golpe de Estado por parte del Ejercitó lo llevó a renunciar, debido a ello, el Gobierno de México le ofreció asilo político, en conformidad de lo que manda las leyes mexicanas.