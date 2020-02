Evo Morales: “el pueblo llora para que yo vuelva a Bolivia”; buscará ser senador

El ex presidente de Bolivia, Evo Morales, dio a conocer sus intenciones de ser candidato a senador en las elecciones bolivianas programadas para el próximo 3 de mayo, al tiempo de señalar que con ello podría retornar a su país, ya que aseguró que “el pueblo llora para que yo vuelva”.

Busca ser candidato a senador

Tales declaraciones las realizó desde territorio argentino, donde está refugiado tras permanecer un mes en México luego de que el 10 de diciembre de 2019 renunciara a la presidencia debido a que la Organización de los Estados Americanos (OEA) denunciara irregularidades en los comicios en los que había logrado la reelección, días atrás. Aunado a ello, perdió el apoyo de la Policía y las Fuerzas Armadas.

Al respecto, Morales recordó que dejó Bolivia sólo con “una maleta, con mi ropita, un cooler donde llevaba harina de coca con miel y entre 2 mil y 3 mil dólares”.

Evo Morales, quien gobernó Bolivia por 14 años, ha declarado en repetidas ocasiones de haber sufrido un "golpe de Estado" y critica duramente a su sucesora, la presidenta interina Jeanine Añez.

“Lo que hemos perdido con el golpe lo vamos a recuperar el 3 de mayo en democracia (...) Nosotros no estamos para vengarnos, pero vamos a recuperar con conciencia el voto del pueblo boliviano, nuestro proceso y la democracia”, señaló.

Evo regresará a Bolivia

El ex mandatario mostró su intención de regresar a Bolivia a pesar de que es investigado en ese país por sedición y terrorismo, después de que se divulgara un audio supuestamente con su voz en el que ordena a partidarios suyos que cerquen ciudades y les corten el suministro de alimento.

“Estamos haciendo la evaluación y quién no quisiera volver, porque los procesos que me siguen felizmente ninguno es de corrupción (...) los procesos que me siguen son totalmente ilegales”, señaló.

Morales se refirió finalmente a la crisis que vive Chile donde, según él, "no cambia nada si gana la izquierda o la derecha". “Creo que es una rebelión de las nuevas generaciones contra el modelo económico”.

