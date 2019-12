Evo Morales deja México para refugiarse en Argentina

Evo Morales, ex presidente de Bolivia, decidió dejar de ser refugiado en México, ahora permanece en Argentina en las mismas condiciones y agradeció la hospitalidad que recibió en territorio mexicano, según confirmó el titular de la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE), Marcelo Ebrard.

Se presume que Evo Morales llegó a Argentina luego de haber acudido a una consulta médica en Cuba; en México estuvo 25 días como asilado político luego de renunciar a su cargo como presidente de Bolivia y por la ola de violencia que se desató.

Marcelo Ebrard, indicó que sostuvo una conversación con Evo Morales, quien informó sobre su decisión trasladarlse a Buenos Aires, Argentina.

“Agradeció cumplidamente la generosidad del pueblo y gobierno de México” escribió Ebrard en Twitter.

Morales Ayma, esperó a que Alberto Fernández tomara protesta como presidente de Argentina para tomarle la palabra y ser refugiado político en dicho país. El canciller de Argentina, dijo que la condición en la que se encuentra Morales la da el Ministerio del Interior.

“Nosotros queremos que, en la condición que esté, tenga un reglamento”, dijo Felipe Solá, canciller de Argentina.

A Argentina, también llegó el ex vicepresidente, Álvaro García Linera; su ex canciller, Diego Pary; la ex ministra de Salud, Gabriela Montaño; y también, José Alberto González, ex embajador de Bolivia ante la OEA.

En otros detalles, Argentina especificó que Evo Morales no puede hacer declaraciones sobre la situación de su país y deberá hacer pùblico en donde va a vivir.

“El grado de libertad es una cosa y el grado de compromiso político es otra. Él se siente mejor acà que es México, que está lejos y sus dos hijos están acá”, dijo Solá.

