Evo Morales aseguró que los indios son mejores que Harvard, gobernaron mejor

El ex presidente de Bolivia, Evo Morales, encabezó un diálogo con jóvenes mexicanos y personas de la tercera edad, la cual, se llevó a cabo en el auditorio de Ollin Yoliztli y ahí, recalcó que los indios gobernaron mejor que los de Harvard y añadió que los racistas no le perdonan sus políticas nacionales.

La polémica en el lugar se hizo presente justo cuando Evo Morales iba a tomar la palabras, pues alrededor de 20 personas que presuntamente son de Bolivia, levantaron pancartas con la leyenda “no se invita a un dictador” y emitieron algunos gritos en contra del ex mandatario y tras unos minutos, abandonaron el auditorio.

Ante la situación, Evo Morales, aseguró que se trata de un grupo de personas racistas violentos a los que están protestando porque no aguantan que él logró demostrar que hay un mejor camino que el neoliberalismo.

En sus redes sociales, Morales aseguró que “le llegó al corazón” el acto de solidaridad que fue organizado por personas mexicanas, que están cargados de poesía, compromiso y firmeza.

Anteriormente, el ex presidente de México, Felipe Calderón Hinojosa, señaló directamente a Evo Morales por “violar el tratado de Montevideo”, e hizo referencia al Asilo y Refugio Político.

Desde su cuenta de Twitter, Calderón Hinojosa, dijo que Evo Morales “debe abstenerse de hacerlos si quiere permanecer en México”.

Esta publicación se da luego de que Javier Lozano, también atacara directamente a Morales sobre el asilo que tiene en México.

“Por si le quedaba duda de que Evo Morales, como asilado político, no puede hacer política en nuestro país, no hacia dentro ni hacia fuera. Estos no respetan nada. La constitución, nuestras leyes y los tratados internacionales les valen toneladas de madres”.

