Evo Morales RETA al gobierno de Bolivia; NO tiene MIEDO a ser detenido

Evo Morales, ex presidente de Bolivia, dio una conferencia de prensa en Buenos Aires, Argentina, país en el que se encuentra como asilado político tras dejar la presidencia de su país a consecuencia de un Golpe de Estado.

Morales dijo no tener miedo a ser detenido luego de que el gobierno interino de Bolivia, Arturo Murillo, asegurara que en las próximas horas se liberará una orden de captura en su contra, el ex presidente aseguró que no teme.

“No tengo miedo a la detención. ¿Cuántas veces ha sido detenido y procesado?”.

Añadió, que se ha confiado demasiado. Sus opositores lograron cortar las exportaciones de gas del Chaco boliviano hacia Brasil. Pasadas unas semanas, le informaron que la oposición se reunió para realizar un golpe de Estado.

“Yo no lo creí, no le di importancia”, dijo Morales. “Estaban organizando un golpe de Estado. Un golpe racista en contra del pueblo”.

Aseguró que el estado no tenía control o fiscalización sobre los volúmenes de gas que se producían. En mayo de este años, Morales nacionalizó la industria cumpliendo el mandato del pueblo y también de los movimientos sociales, además de los profesionales patriotas.

“Quiero decir que durante 20 años de neoliberalismo, la renta era de 20 mil millones de dólares”.

Morales tuvo de viajar a México luego de haber renunciado a su cargo como presidente de Bolivia a consecuencia de un Golpe de Estado. Tras estar menos de un mes en territorio mexicano, viajó a Cuba para ser atendido médicamente, aunque se desconocen los motivos, se sabe que duró algunos días en la isla caribeña.

Actualmente se encuentra en Argentina, bajo las mismas circunstancias que cuando estuvo en México.

