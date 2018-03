Evita que le roben utilizando técnica que vio en una serie

Redacción Web/ Diario la Verdad

ESTADOS UNIDOS.- El pasado sábado Julie Dragland se dirigía a su casa desde Dublín hacia Ohio en un tren, sin imaginarse la situación en la que se vería envuelta.

Durante el viaje, la mujer recibió una nota en tinta roja que amenazaba: “Hay dos pistolas apuntándote ahora mismo. Si quieres vivir entrégame tu billetera y tu teléfono móvil. No te gires y se discreta".

Sorprendentemente Julie logró mantener la calma y pensar en un táctica que había visto en una serie de televisión, concretamente en 'Ley y Orden'. De esta forma, fingió una convulsión, lo que obligó al sospechoso a huir bajando en la siguiente estación.

Después de lo ocurrido, Julie no dudó en twittear el incidente, acompañando una foto con la nota amenazante. No obstante, admitió haber sentido mucho miedo. La sospechosa, según la joven podría ser una mujer blanca mayor con una maleta, pero que no presentaría cargos si la persona era capturada ya que no hubo ningún robo.