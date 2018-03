Evacuan a miles de personas por incendios en California

ESTADOS UNIDOS.- Los bomberos están intentando extinguir los incendios desatados en el sur del estado de California, que han arrasado ya más de 4.000 hectáreas. Los fuertes vientos que se registran en la zona han hecho que el fuego se avive y extienda rápidamente. Según medios locales, las autoridades han confirmado la existencia de un muerto a causa de un accidente de tráfico mientras trataba de escapar del fuego. Aún se desconoce el origen de los incendios.

#ThomasFire is currently impacting Highway 150. Please leave impact areas early as firefighting equipment need access to continue structure protection operations. #VCFD @VCFD pic.twitter.com/WrpIq7mAaf