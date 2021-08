Atormentados por una crisis migratoria de 2015 alimentada por la guerra siria, los líderes de Europa quieren desesperadamente evitar otra afluencia a gran escala de refugiados y migrantes de Afganistán.

A excepción de aquellos que ayudaron a las fuerzas occidentales en la guerra de dos décadas en el país, el mensaje para los afganos que están considerando huir a Europa es: Si deben irse, vayan a los países vecinos, pero no vengan aquí.

"Nuestro objetivo debe ser mantener a la mayoría de la gente en la región", dijo la semana pasada el ministro del Interior austriaco, Karl Nehammer, haciéndose eco de lo que dicen muchos líderes europeos.

Europa no dejará a los afganos a su suerte

Europa teme una crisis de refugiados tras toma de Afganistán por los talibanes.

Funcionarios de la Unión Europea dijeron en una reunión de ministros del Interior la semana pasada que la lección más importante de 2015 fue no dejar a los afganos a su suerte, y sin ayuda humanitaria urgente comenzarán a moverse, según un memorando diplomático alemán confidencial obtenido por The Associated Press.

Austria, uno de los que han sido objeto de línea dura en materia de migración de la UE, sugirió establecer "centros de deportación" en los países vecinos de Afganistán para que los países de la UE puedan deportar a los afganos a los que se les ha denegado el asilo, incluso si no pueden ser devueltos a su patria.

Las escenas desesperadas de personas aferradas a los aviones que despegaron del aeropuerto de Kabul no han hecho más que profundizar la ansiedad de Europa. Estados Unidos y sus aliados de la OTAN están luchando para evacuar a miles de afganos que temen ser castigados por los talibanes por haber trabajado con las fuerzas occidentales.

¿Qué dicen los países de los refugiados afganos?

Europa teme una crisis de refugiados tras toma de Afganistán por los talibanes.

Varios políticos alemanes, entre ellos Armin Laschet, el candidato del bloque de centro-derecha de la Unión para suceder a Angela Merkel como canciller, ha advertido de que no debe haber "repetición" de la crisis migratoria de 2015.

El presidente francés, Emmanuel Macron, subrayó que "Europa por sí sola no puede asumir las consecuencias" de la situación en Afganistán y "debe anticiparnos y protegernos contra los flujos migratorios irregulares significativos". Razón por la que Europa adelanta un plan para la llegada de afganos que huyen de los talibanes.

La Verdad Noticias informa que, Gran Bretaña, que abandonó la UE en 2020, dijo que acogería a 5.000 refugiados afganos este año y reasentaría a 20.000 afganos en los próximos años.

Además de eso, ha habido pocas ofertas concretas de países en Europa, que además de evacuar a sus propios ciudadanos y personal de Afganistán, dicen que se están centrando en ayudar a los afganos dentro de su país y en países vecinos como Irán y Pakistán.

Síguenos en Google News, Facebook y Twitter para mantenerte informado.