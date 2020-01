Eurodiputados se despiden entre llantos pues el Brexit los ha separado

Con el Brexit los británicos se despiden y las emociones no pueden dejar de fluir, algunos se abrazan entre sí, otros más no pueden evitar llorar. Uno de los miembros de la Eurocámara, Nigel Farage, adalid del Brexit, dijo que no puede esconder la felicidad y emoción se siente, de hecho bromeó al decir “Hace 20 años que intento perder mi trabajo, ¡por fin se produce!”.

De fondo se podía escuchar el Himno de la Alegría de fondo, mientras que los eurodiputados señalan que “No es un adiós, es un hasta luego”, en lo que fue una jornada especial que marca la marcha de los parlamentarios británicos.

Lágrimas en la Eurocámara

La española Iratxe García, quien es la jefa del grupo parlamentario, dice desde la tribuna que no puede contener la emoción mientras que por sus mejillas se pueden ver un par de lágrimas, mientras que David Sassoli, presidente de la Eurocámara, intenta consolarla.

Las lágrimas se dieron entre los británicos al despedirse de la Eurocámara

Por su parte los diputados laboristas lucen bufandas rojas y azules, que representan a la bandera europea y británica junto con el lema “Unidos en la diversidad” sin olvidarse de las fechas de la membresía del Reino Unido (1973-2020).

“Me dije que una bufanda de fútbol podría simbolizar la especial amistada entre el Reino Unido y nos amigos europeos”, declaró en el parlamentario Rory Palmer.

Luego de la votación del #Brexit, europarlamentarios dan el adiós al Reino Unido pic.twitter.com/rJHImDsh2X — Paulina Astroza (@PaulinaAstrozaS) January 29, 2020

Mientras tanto, al tomar la palabra Richard Corbett, líder de los laboristas en la Eurocámara dijo que “Cuando veamos que el Brexit no funciona, quizás habrá una oportunidad para volver”.

“Es extraño. Decenas de cámaras, de toda Europa, multiplican los directos y las entrevistas”, señalaron los presentes en el inmenso edificio de la Eurocámara en Bruselas.

Mientras tanto el diputado luxemburgués Christophe Hansen señaló que “Todo el mundo lamenta profundamente el Brexit y esto se siente”, señalando los emocionados discursos de sus pares británicos europeístas, pues según él “Para ellos, es realmente un gran drama”.

