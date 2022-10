Estuvo 'muerto' 90 minutos hasta que lograron revivirlo: Está es su historia

Muchas personas se han preguntado que qué se siente en el momento de la muerte. Sin duda, es uno de los misterios más grandes del ser humano tiene algunas respuestas particulares, producto de experiencias límite, como la de Alistair Blake, que estuvo muerto durante 90 minutos.

El hombre de 61 años, sufrió un paro cardíaco en la madrugada de enero de 2019 mientras dormía junto a su esposa Melinda, quien encontró a su marido tratando de gritar para pedir ayuda en su casa de Australia. y recordó la aterradora experiencia cercana a la muerte que sufrió mientras intentaba que los médicos lo revivieran.

Melinda practicó reanimación cardiopulmonar a su marido, con quien está desde hace 35 años, mientras esperaba la llegada de la ambulancia. Tras intentar reanimar a Alistair durante 20 minutos, llegaron los paramédicos, pero seguía sin vida y clínicamente muerto.

Los médicos trabajaron con Alistair durante más de una hora, mientras continuaban administrándole RCP y dándole ocho descargas en el pecho con un desfibrilador. Después de 90 minutos de trabajos de RCP, finalmente se encontró el pulso de Alistair.

¿Qué es lo que vio cuando estaba muerto?

Recuerdo que me fui a la cama el sábado por la noche, señala el hombre.

El hombre de 61 años dijo: "Técnicamente, estuve muerto durante 90 minutos. Recuerdo que me fui a la cama el sábado por la noche, y lo siguiente es que me desperté el jueves por la mañana en un carro que iba de la UCI a la unidad de cuidados coronarios. Mi cerebro humano ha bloqueado totalmente lo que ocurrió entre medias".

"Mucha gente me pregunta si vi algo, y no, no vi nada. No hay luces brillantes, ni nada de eso. Es un caso de no saber lo que hay ahí fuera, pero no me importa eso, mientras esté en forma y sano", agregó. Alistair fue trasladado al hospital de Frankston, donde los médicos pudieron desobstruir su arteria obstruida. Posteriormente se le colocó un marcapasos en el corazón por precaución y fue dado de alta al cabo de 12 días.

¿Se ve una secuencia de la vida antes de la muerte?

La idea de que se ve la vida completa.

La idea de que se ve la vida completa, como en un cortometraje, antes de morir ha sido difundida extensamente por las películas de Hollywood; sin embargo, un equipo internacional de científicos quiso saber si esto era verdad y descubrió en febrero de este año que las ondas cerebrales emitidas antes y poco después de morir siguen patrones rítmicos similares a los que hay cuando se sueña.

Se percataron de esto porque analizaron un electroencefalograma que estaba muriendo, por lo que determinaron que es posible que previo al “último suspiro” haya algún tipo de trance donde se recuerden de manera visual o sueñen cosas, pero aclararon que no necesariamente ocurrirá en todas las personas.

"A través de la generación de oscilaciones involucradas en la recuperación de memoria, el cerebro puede estar jugando un último recuerdo de eventos importantes de la vida justo antes de morir, similares a los reportados en experiencias cercanas a la muerte", especuló Ajmal Zemmar, coautor de la investigación.

