Estudio revela que la SUSTENTABILIDAD aún no es prioridad para los consumidores

La sustentabilidad aún no es prioridad para consumidores. Foto:GP Temporarios

El precio, la conveniencia y la marca detrás del producto son más importantes para los consumidores a la hora de decidir si abrir o no sus billeteras, te informamos acerca del estudio realizado.

Encuesta basado en compras

El estudio arrojó que el 62%de los 2.000 adultos encuestados dijeron que ser ecológico se ha convertido en una consideración más importante durante los últimos cinco años. Casi seis de cada 10, 58%, también dijo que el empaque influye en su decisión de compra, y el 69% compra conscientemente artículos que tienen menos empaque, si es que hay una opción.

El estudio también encontró que el adulto promedio estima que el 38% de los alimentos que compran son ecológicos, junto con el 23% de los dispositivos y el 32% de la ropa comprada.

La alimentación es el área principal en la que tratan activamente de comprar de manera sostenible [55%], por delante de la ropa [31%], los productos de limpieza [26%] y los suministros de jardinería [18%].

Compras sustentables. Foto: Fundación vivosano

Sin embargo, el 17% dijo que simplemente no puede permitirse comprar de forma sostenible y el 23% también cree que los productos ecológicos son demasiado caros para la mayoría de las personas.

Andy Barnetson de Beyond the Box, que encargó la investigación, dijo: Es alentador ver la cantidad de adultos que buscan ser más sostenibles en lo que respecta a su compra semanal, en particular porque muchos de nosotros llegamos a los pasillos de los supermercados en piloto automático, con nuestras listas de compras preparadas.

¿Cómo ser sostenible al comprar?

Para aquellos que buscan cambios positivos, es importante asegurarse de que la sostenibilidad sea al menos una consideración durante el proceso de compra. Una buena forma de hacerlo es reflexionar sobre los materiales utilizados para envasar los productos cuando avance por los estantes de los supermercados.

Considere el empaque y opte por aquellos artículos que están envueltos en materiales que son ampliamente reciclables, como materiales a base de papel como el cartón.

También surgió que la falta de conocimiento está impidiendo que las personas sean más respetuosas con el medio ambiente, y el 45% admitió que no sabe qué significan realmente los logotipos de reciclaje que se encuentran en muchos artículos del hogar.

Y la cantidad de embalaje utilizado también es un obstáculo, ya que el 81% cree que los artículos comprados en la tienda están todavía empaquetados en exceso.

El estudio encontró que sólo 33% de los encuestados se consideran ecologistas

Pero esta cifra podría ser más alta, ya que el 75% dijo que podrían ser mucho más sostenibles si más empresas hicieran sus envases ecológicos.

Andy Barnetson agregó: Estos resultados decisivos sugieren que hay un fuerte deseo entre muchos de los encuestados de ser más ecológicos, ya sea cuando están en casa o fuera de casa.

Pero la sostenibilidad no es solo responsabilidad de las grandes marcas y los supermercados; todos tenemos un papel importante que desempeñar. Instamos a todos a elegir materiales de embalaje sostenibles donde puedan y hacer del reciclaje de este embalaje una gran prioridad.