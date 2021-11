Estudio revela que aplicar distancia de dos metros no evita contagio de COVID-19

Un reciente estudio de la Universidad de Cambridge, indicó que la distancia social, impuesta por las autoridades, de metro o dos metros, no es suficiente para prevenir los contagios de COVID-19.

Los resultados fueron publicados tras analizar una muestra de personas, tomando en cuenta las partículas que dejan cuando se estornuda, tose o suda, por lo cual los dos metros no son suficientes en todas las personas.

Y aunque se ha predicho que la pandemia pueda acabarse en 2022, los científicos determinaron que puede ocurrir efectos rebrotes si no se toman en cuenta o analizan las medidas sanitarias correctas.

Distancia de dos metros no evita contagios: estudio

Todo el mundo, o al menos una gran parte de la población se ha expuesto al virus, la Universidad de Cambridge determinó que las medidas impuestas para el frenado de la pandemia son insuficientes, pues todas dependerán de las características individuales.

Determinaron que la distancia de dos metros no ayuda, no evita y no previene contagiarse, pues la tos es diferente en cada persona, siendo éste el principal foco de contagio en el mundo.

“(Además) cada vez que tosemos, podemos emitir una cantidad diferente de líquido, por lo que si una persona está infectada con Covid-19, podría estar emitiendo muchas partículas de virus o muy pocas, y debido a la turbulencia se propagan de manera diferente en cada tos”, agregó el estudio.

La recomendación directa sería seguir usando mascarillas, sobretodo si se está en espacios cerrados, o en aglomeraciones de personas.

Contagios de COVID-19 a nivel mundial

La pandemia de nuevo coronavirus ha provocado al menos 5.165.289 muertos en el mundo desde que la oficina de la OMS en China dio cuenta de la aparición de la enfermedad en diciembre de 2019.

Actualmente regiones de Alemania se enfrentan a una cuarta ola de contagios y en nuestro país, México, las autoridades han previsto un escenario de rebrote tras la temporada decembrina.

El COVID-19 puede evitarse si se siguen las medidas necesarias, pero sobretodo si existe un apoyo colectivo y sobretodo si las personas participan en las jornadas de vacunación.

