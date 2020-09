Estudio revela 5 cosas que las parejas FELICES tienen en común

Cosas que las parejas felices tienen e común. Foto:Como salvar mi matrimonio

De acuerdo con una nueva investigación, aunque puede que no haya un solo secreto, es posible que existan ciertos puntos en común entre las uniones exitosas y felices de las parejas, te contamos.

Cuando los investigadores examinaron 43 estudios de relaciones para analizar 11.196 relaciones románticas, esperaban sacar conclusiones sobre los secretos de las relaciones para uniones largas y felices. Finalmente encontraron cinco puntos en común entre las parejas exitosas.

La experta en sexo y relaciones Tammy Nelson, profundiza en cada factor para el éxito de una relación a largo plazo.

¿Qué tienen en común las parejas felices?

Compromiso percibido de la pareja

La forma en que percibimos el compromiso de nuestra pareja con la relación es más importante que cómo percibimos su compromiso con nosotros. Si creemos que están comprometidos a permanecer juntos pase lo que pase, incluso cuando son una pareja horrible, entonces puedes relajarte y sentirte seguro de que la relación resistirá cualquier hecho, incluida una pandemia.

Sentir que tu pareja no está realmente comprometida con la relación puede llevar a una espiral descendente de pensamientos negativos, cómo avivar el miedo al abandono. Y esos pensamientos, especialmente si no se resuelven, no son óptimos para el éxito de una relación a largo plazo.

Agradecimiento

Según los datos, es importante que la apreciación dentro de una relación se dé y se reciba. Siempre obtenemos más de lo que apreciamos. Obtenemos más tiempo, más atención, más afecto y más buen sexo cuando apreciamos a nuestra pareja por lo que hace y por lo que es.

Satisfacción sexual

El sexo puede unir a una pareja cuando otros problemas de la vida se interponen en el camino de su compañía y su vida cotidiana. Si cree que a su relación le vendría bien algo de trabajo en esta área, la comunicación es clave y ver a un terapeuta sexua, también puede ayudar.

Satisfacción percibida de la pareja

Si bien es importante sentirse sexualmente satisfecho, los datos de la investigación señalan que también es importante sentirse seguro de que está satisfaciendo a su pareja. Tener una pareja satisfecha puede aumentar su propia confianza , después de todo.

Para aumentar aún más esa confianza y saber con más certeza que, de hecho, está satisfaciendo a nuestro socio, la comunicación es clave. Sí, no solo es importante tener relaciones sexuales, también es importante discutirlo.

Qué tan bien se trata el conflicto

Esforzarse por ser una de esas parejas que nunca pelean definitivamente no tiene por qué ser el objetivo de su relación, y de hecho, la investigación dice que no debería serlo. El conflicto no solo está bien, es inevitable.

Es cierto que todas las parejas tienen conflictos y es la resolución del conflicto lo que más importa. Si una pareja puede resolver sus conflictos y terminar bien sus discusiones, es más probable que permanezcan juntos y sean felices. Nadie nace necesariamente sabiendo cuál es la mejor manera de manejar los conflictos, y eso está bien. Los terapeutas pueden ofrecer herramientas para ayudar.

Lo que es alentador acerca de estos factores de las relaciones duraderas es que, en teoría, es posible trabajar y mejorar todos ellos, nada que sea inamovible.