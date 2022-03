Estudiantes japonesas tienen prohibido usar cola de caballo por esta razón

La nueva medida ha causado controversia a nivel mundial.

En un intento por disminuir el acoso sexual que se vive dentro de las aulas escolares, Japón ha implementado desde 1870 un estricto código de vestimenta, el cual recibe el nombre de Buraku Kōsoku. Sin embargo, recientemente se dio a conocer que diversos activistas buscan eliminar la regla que prohíbe a las alumnas utilizar “colas de caballo” en horarios de clase.

Cabe destacar que esta regla es controversial debido a que ha sido impuesta para evitar que las mujeres enseñen la nuca de la cabeza y exciten sexualmente a los varones. Dicha explicación ha indignado a diversos activistas, quienes consideran que esta prohibición es anticuada, abiertamente sexista y que inhibe la autoexpresión del alumno.

Las escasas quejas provocan que esta absurda prohibición sea normalizada.

Asimismo, se señala que dicha regla no representa una solución para el verdadero problema, ya que esta solo revictimiza a las alumnas y le quita responsabilidad a los varones, quienes deberían ser educados para respetar a sus compañeros, independientemente de la vestimenta y peinados que manejen.

Otras prohibiciones que son tachadas de absurdas

Diversos activistas consideran que este tipo de prohibiciones son sexistas y que solo afectan a las mujeres.

Sin embargo, esta no es la única medida que impera en las escuelas japonesas, pues también se pide no utilizar ropa interior de color llamativa, además de usar calcetas y faltas largas. Pese a que algunos colegios han alivianado su código de vestimenta, todavía existen reportes de institutos educativos que lo implementan con mayor rigor.

“Les preocupa que los niños miren a las niñas… Siempre he criticado estas reglas, pero debido a que hay tanta falta de crítica y se ha normalizado tanto, los estudiantes no tienen más remedio que aceptarlas”, declaró Motoki Sugiyama, un ex maestro de escuela secundaria, al sitio Vice World News.

El acoso escolar en Japón

En 2021, el 80% de las escuelas japonesas reportaron incidentes de acoso escolar.

De acuerdo a información que circula en Internet, misma que La Verdad Noticias trae para ti, se calcula que entre un 1% y un 12% de los estudiantes sufre acoso escolar en Japón, además de que en el 2020 se registraron 612.000 casos en todo el país. En lo que respecta a México, se sabe que esta problemática afecta al 70% del alumnado.

