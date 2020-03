Estudiantes chinos pagan hasta 20,000 dólares por vuelo para salir de EU por Covid-19

En medio del brote de coronavirus en Estados Unidos y luego del cierre de fronteras por parte del gobierno de Donald Trump, estudiantes chinos han decidido abandonar el país pagando altas sumas de dinero que ascienden hasta los 20,000 dólares por vuelo, informa Reuters.

De acuerdo con la información, a medida que el coronavirus se propaga por los Estados Unidos, los estudiantes chinos de familias ricas están persuadiendo a sus padres para que paguen decenas de miles de dólares por asientos en aviones privados para llegar a casa.

La alternativa, en un mundo de fronteras cerradas y aviones comerciales en tierra, es vuelos de 60 horas con múltiples saltos de tránsito sobre el Pacífico para así poder llegar a China.

Jeff Gong, un abogado en Shanghai, le preguntó a su hija, una estudiante de secundaria en Wisconsin, si quería 180,000 yuanes ($ 25,460) como dinero de bolsillo o un boleto en un vuelo privado a casa.

"Mi hija me rogó que la llevara de regreso a casa. Ella dijo 'No papá, no quiero el dinero, quiero irme a casa'", dijo a Reuters.