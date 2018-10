Estudiante regaló galletas hechas con las cenizas de su abuela

El joven estudiante cometió un acto bastante inusual dentro de las instalaciones del colegio Da Vinci Charter Academy High School; estás las repartió con sus compañeros pero con la sorpresa de que estaban hechas con las cenizas de su abuela.

Autoridades policíacas de Davis, Paul Doroshov, afirman que hay una investigación abierta respecto al incidente en la escuela preparatoria Da Vinci Charter Academy.

Cabe destacar que algunos alumnos sabían que dichas galletas llevaban cenizas de la abuela de la compañera; incluso Doroshov afirmó que un alumno horneó las galletas de azúcar usando las cenizas y otro las repartió.

Me asombró. Me repugnaron mucho y me molestó que ni siquiera me notificaran, dijo la madre del niño.