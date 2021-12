Estudiante de Florida es arrestado antes de iniciar un tiroteo en escuela

Autoridades de Florida detuvieron a un estudiante de la una universidad aeronáutica luego de ser alertados de que el alumno planeaba llevar a cabo un tiroteo en el campus el último día de clases antes de salir de vacaciones de invierno.

Se informó a La Verdad Noticias que elementos policíacos detuvieron a John H. de 19 años de edad dentro de su apartamento en Daytona Beach, donde también encontraron una pistola plegable y cientos de cartuchos de munición los cuáles guardaba en su mochila.

El jefe del Departamento de Policía de Daytona Beach, Jakari Young indicó: “Podríamos haber tenido una tragedia hoy, en cambio, estos estudiantes informaron a la escuela y eso nos permitió ir a trabajar de inmediato y detener a Hagins antes de que pudiera llevar a cabo sus planes”

Compañeros del joven notificaron el posible tiroteo

Municiones encontradas en la mochila del joven

Autoridades revelaron que fueron alertados por autoridades del campus de la Universidad Aeronáutica Embry-Riddle, la noche del jueves 9 de diciembre, luego que otros estudiantes externaron sus preocupaciones respecto a su compañero.

Los investigadores pudieron encontrar publicaciones del joven donde describía cuáles eran sus planes y se reveló que presuntamente vendió su vehículo para poder comprar el arma y las municiones.

Tras ser detenido el joven dijo que realizó las amenazas pero que todo se trató de una broma, al respecto el fede de policías indicó:

“Es posible que quiera afirmar que todo fue una broma y que no se lo tomó en serio, pero no encontramos nada divertido en hablar de un tiroteo masivo en un campus. Si estaba buscando atención, la tiene. No creo que quisiera el tipo de atención que tiene, pero la tiene“.

Enfrenta cargos por intento de homicidio en Florida

El estudiante enfrenta graves cargos, entre ellos intento de homicidio

Autoridades analizan los motivos que llevaron al joven a tomar la decisión, per se descubrió que estaba a punto de reprobar sus clases y un día antes había recibido una infracción de tráfico.

El departamento de policía reveló que por las amenazas del tiroteo en Florida el joven estudiante enfrenta cargos de amenazas escritas de herir o matar, terrorismo e intento de homicidio en primer grado y actualmente está detenido sin derecho de fianza.

