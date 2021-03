Estudiante admite que su mentira provocó que decapitaran al maestro en Francia

Una estudiante de 13 años confesó haber difundido una historia falsa sobre el maestro de historia Samuel Paty, lo que provocó una horrible cadena de eventos que lo llevaron a ser decapitado el año pasado en Francia, según los informes.

La niña, cuyo nombre no ha sido revelado, admitió que había “mentido” sobre un incidente en el aula de la escuela al oeste de París para complacer a su padre, informó The Independent.

Originalmente afirmó que Paty, de 47 años, había pedido a los estudiantes musulmanes que abandonaran la clase antes de que él les mostrara caricaturas del profeta Mahoma durante una clase sobre libertad de expresión, informó el medio.

Según los informes, la niña le dijo a su padre que la suspendieron durante dos días después de que desafió al maestro por enviar a estudiantes musulmanes al pasillo mientras él mostraba la imagen blasfema.

El maestro fue asesinado por supuestamente mostrar caricaturas de Mahoma

Acusó al mestro y provocó que lo mataran en Francia

Su mentira hizo que su padre presentara una denuncia legal contra el maestro, que luego inició una campaña en las redes sociales, informó la BBC. La reacción creció contra Paty ya que las representaciones de Mahoma están prohibidas en el Islam y los musulmanes las consideran altamente ofensivas.

Diez días después, el maestro fue decapitado por un joven de 18 años, Abdullakh Anzorov, quien luego fue asesinado a tiros por la policía. Pero ahora se ha sabido que la niña ni siquiera estaba en clase el día del supuesto incidente en la escuela de Conflans-Sainte-Honorine.

Aparentemente, la niña había sido suspendida el día anterior por no asistir a clase y no quería que su padre supiera sobre el castigo, informó el periódico francés Le Parisien. Su abogado confirmó el lunes que la niña no estaba en clase, pero afirmó que fue porque estaba enferma ese día.

Familiares y amigos del maestro exigen justicia tras su muerte en Francia

“Mintió porque se sentía atrapada en una espiral porque sus compañeros de clase le habían pedido que fuera portavoz”, dijo a Agence France-Presse su abogado, Mbeko Tabula.

Su abogado, sin embargo, argumentó que el padre debería ser el culpable de las consecuencias debido a su "comportamiento excesivo y desproporcionado", informó The Independent. La niña ha sido acusada de difamación, mientras que su padre fue arrestado bajo sospecha de ser cómplice de un asesinato terrorista, informó el medio.

¿Variante brasileña de Coronavirus podría afectar a toda Latinoamérica? Síguenos en Google News para mantenerte informado.