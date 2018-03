Estrella su auto en casa de su ex y muere calcinado

El momento fue grabado y compartido mediante redes sociales y medios de comunicación.

Mediante redes sociales se ha viralizado un video donde se ve como un hombre estrella su auto contra la casa de su ex novia. Al parecer el hombre discutió con su ex novia y después llenó su coche "cuatro tanques de propano " para estrellarlo con el inmueble en donde vivía la mujer. El momento fue grabado y compartido en medios de comunicación y redes sociales, en el material se muestra el auto en llamas, pero además fue captada al menos una fuerte explosión. Tras la explosión él hombre murió y varios de los departamentos quedaron en llamas por lo que los vecinos tuvieron que ser evacuados. Para terminar, afortunadamente la mujer no se encontraba en el inmueble.