Estos son los seis días feriados en Chile que quedan en este 2020

Las Fiestas Patrias concluyeron en Chile y ahora lo que todos se están preguntando es, ¿cuantos y cuales son los días feriados que quedan en este 2020 en el país?; en esta nota te diremos toda esa información y te sacaremos de las dudas; hay que aclarar que esto es información oficial sacada del calendario nacional.

De acuerdo al calendario del año en curso, aún restan seis días feriados en lo que queda de 2020, de los cuales solo dos de ellos figuran como irrenunciables. Se trata del domingo 25 de octubre (plebiscito) y el 25 de diciembre (Navidad), el que caerá el día viernes, y lo mismo sucederá el 1 de enero (ya del próximo año), lo que permitirá configurar un fin de semana largo.

Navidad entre los días feriados en Chile

De los seis días de descanso o feriados que restan, tres serán en día de semana e igual número el fin de semana. Lo que nadie puede anticipar es cómo se celebrarán estas jornadas mientras no exista una vacuna para combatir el coronavirus, será como las apenas Fiestas Patrias, donde hubo distanciamiento, uso de cubrebocas y poca gente.

Estos son los días feriados en lista, para que tomes nota:

Lunes 12 de octubre: Encuentro de Dos Mundos. Domingo 25 de octubre: Elecciones Municipales (irrenunciable). Sábado 31 de octubre: Día de las Iglesias Evangélicas y Protestantes. Domingo 1 de noviembre: Día de Todos los Santos. Martes 8 de diciembre: Inmaculada Concepción. Viernes 25 de diciembre: Navidad (irrenunciable).

Es importante mencionar que las fechas que quedan e importantes a celebrar son las Elecciones Municipales y Navidad, pues es donde la gente en años anteriores salen más a festejar con sus seres queridos, esto hablando en Navidad, mientras que en las elecciones es necesario que toda la población salga a votar.

Lo cierto es que mientras no haya vacuna contra el Covid-19, las autoridades tendrán que seguir implementando estrategias para que no se salga de control los días como los antes mencionados, para que la población no salga y festeje en casa.