Agencias / Diario La Verdad México.- Estos son los rostros de las víctimas de la masacre en Las Vegas Hasta el momento se tiene un registro de 18 identidades confirmadas, pero hay un conteo de 58 personas fallecidas. En el tiroteo registrado la madrugada del domingo en Las Vegas dejó como saldo 58 personas fallecidas. Al pasar las horas las autoridades norteamericanas han ido relevando la identidad de las víctimas. Hasta el momento se tiene un registro de 18 identidades confirmadas. Sonny Melton, de 29 años, Jordan McIldoon, de 23, Denise Salmon Burditus, de 50, Quinton Robbins, de 20, Charleston Hartfield, de 35, Jessica Klymchuk, de 28, Susan Smith, de 53, Adrian Murfitt, de 35, Sandy Casey, de 35, y Rachael Parker, de 33, todos fueron reportados como fallecidos hasta el momento. Además de John Phippen, Rhonda LeRocque, Dana Gardner, Bailey Schweitzer, Angie Gomez, Carrie Barnette, Jenny Parks, Lisa Romero, Erick Silva, Tom Day Jr., Jennifer Irvine, Denise Gesford Chambers y Neysa Tonks, de quienes su edad aún no ha sido revelada. Una historia que resurgió fue la de Sonny Melton quien cubrió con su cuerpo a su esposa Heather durante el tiroteo para que la bala no impactara en ella. "Él me salvó la vida. Me agarró y comenzó a correr cuando sentí que le dispararon por la espalda", relató la mujer en una entrevista radiofónica. En el caso de la joven Heather Gooze utilizó su cuenta de Facebook para avisar a sus contactos que se encontraba bien, pero también reportó el fallecimiento de Jordan Mclldoon, un joven que acababa de conocer y falleció entre sus brazos. "Amigos y familia, estoy bien. Estoy fuera de los terrenos del festival. No tenemos permiso para ir a ninguna parte. ¡Estoy con un joven que murió en mis brazos! RIP Jordan McIldoon,¡No puedo creer que esto haya ocurrido", escribio en su red social. Un caso similar fue el de Quinton Robbins. Se conoció de su deceso cuando su tía Kilee Wells Sanders lo publicó en redes sociales. Recordó a su sobrino como "el alma más amable y cariñosa".

¡Aquí las fotos!

