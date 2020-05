Estos son los políticos involucrados en el escándalo sexual de Jeffrey Epstein

Jeffrey Epstein abuso sexual

Netflix acaba de lanzar una serie de documentales sobre Jeffery Epstein, sus presuntos crímenes y la intrincada red de personas ricas que mantuvo a su alrededor para asegurarse de que pudiera evadir el castigo durante décadas.

El documental de cuatro partes, Filthy Rich, detalla innumerables incidentes en los que Epstein y numerosos hombres poderosos, que al menos solían llamarlo amigo, abusaron y traficaron sexualmente de mujeres y niñas.

Producido por James Patterson, cuyo libro con el mismo título se usó en gran medida como material de origen para la serie, Filthy Rich centra la mayor parte de su tiempo en la pantalla en los sobrevivientes y sus historias en lugar del círculo de conocidos de Epstein.

Pero fue la riqueza, y muchas de sus conexiones, lo que dejó a Epstein sin control por sus acciones durante tanto tiempo. Gracias a su inmensa riqueza como financista que administra fondos privados para una lista selecta de clientes, y las presentaciones hechas por su ex novia de la socialité Ghislaine Maxwell, Epstein fue visto socializando con algunos de los hombres más conocidos y poderosos del mundo.

Por muchas de las mismas razones por las que las supuestas transgresiones de Epstein tardaron tanto en convertirse en conocimiento público, la naturaleza de sus conexiones también está envuelta en el misterio.

Si bien muchas de esas personas no participaron por completo en sus acciones, otras pueden haber sido al menos conscientes del tráfico sexual de Epstein durante décadas. Más adelante, hemos detallado todas las conexiones que Epstein tenía con los principales líderes políticos y cómo conocía a cada uno de ellos.

Donald Trump

La relación del presidente Donald Trump con Jeffrey Epstein se remonta. En un perfil de 2002 publicado por la revista New York Magazine, Trump describió a Epstein como un "tipo excelente" y dijo que ya lo conocía desde hacía 15 años.

"Es muy divertido estar con él", dijo Trump en el perfil.

“Incluso se dice que le gustan las mujeres hermosas tanto como a mí, y muchas de ellas son más jóvenes. Sin duda, Jeffrey disfruta de su vida social.

La evasión de justicia de Epstein se cruzó con Trump en más formas que su conexión social. Según los documentos presentados ante el tribunal, una de las mujeres que acusó a Epstein de conducta sexual inapropiada, Virginia Roberts Giuffre, conoció a Epstein por primera vez en el verano de 2000 mientras trabajaba en el centro turístico de Trump, Mar-a-Lago. Epstein se ve en fotos con Trump en Mar-a-Lago en 1997 y 2000.

Donald Trump es señalado en el nuevo documental por abuso sexual

En 2009, un empleado filtró la libreta personal de direcciones de Epstein, que mostraba 14 números de teléfono de Trump, su esposa y miembros de su personal, informa el Washington Post. Otras pruebas de que Trump y Epstein eran al menos conocidos surgieron en los documentos presentados ante los tribunales ese mismo año. El hermano de Epstein, Mark, afirmó que Trump voló en el avión de Epstein al menos una vez. Además, Vice News informó que Trump dejó dos mensajes telefónicos para Epstein en noviembre de 2004 en un panel de mensajes obtenido por investigadores de la casa de Epstein.

En enero de 2016, meses antes de que Epstein fuera arrestado por cargos de tráfico sexual, el abogado de Trump, Alan Garten, le dijo a Vice que Trump no tenía ninguna relación con Epstein. Garten afirmó que la "única conexión" que tenían los dos era porque Epstein era miembro de Mar-a-Lago.

Pero en una historia de 2002 de Vanity Fair, Trump figura entre un pequeño grupo de hombres de negocios que periódicamente cenó con Epstein en Palm Beach. Al año siguiente, una historia publicada en la revista New York Magazine informó que Trump también cenó en la casa de Epstein en el Upper East Side en la ciudad de Nueva York.

Bill Clinton

El ex presidente Bill Clinton y Jeffrey Epstein se han cruzado en múltiples ocasiones. Clinton y Epstein se conocieron por primera vez alrededor de 2002, según el New York Times, y varios viajes en el jet privado de Epstein.

Clinton había estado fuera de la Casa Blanca durante dos años y ya había comenzado su grupo sin fines de lucro, la Fundación Clinton. Fue a través del trabajo con la fundación que Clinton y Epstein se conectaron por primera vez.

Los registros de vuelo muestran que Bill Clinton viajó en el jet privado de Epstein, apodado el "Lolita Express" por los tabloides, al menos 10 veces, informa el Washington Post.

Bill Clinton es uno de los políticos que al parecer está involucrado en polémicas de abuso sexual

"Jeffrey es un financiero muy exitoso y un filántropo comprometido con un gran sentido de los mercados globales y un profundo conocimiento de la ciencia del siglo XXI", dijo Clinton, a través de un portavoz, en el mismo perfil de la revista New York que Trump en 2002.

En julio de 2019, la oficina de Clinton emitió un comunicado diciendo que "no sabe nada sobre los terribles crímenes" de los que Epstein ha sido acusado. La declaración también afirma que Clinton no ha hablado con Epstein en más de una década.

El viaje en el jet privado fue parte de una visita a África que Clinton hizo para discutir el desarrollo económico y la lucha en curso contra el VIH y el SIDA, se lee en el comunicado. La declaración se refiere específicamente a "cuatro viajes" en el avión de Epstein entre 2002 y 2003: uno a Europa, uno a Asia y dos a África.

Dos hombres que dicen haber visto la foto original dicen que es genuina, pero los amigos de Andrew le dijeron al London Evening Standard que pensaban que era falsa, alegando que sus dedos son "mucho más gordos" en la vida real.

William Barr

El Fiscal General de los Estados Unidos, William Barr, se desempeñó como abogado del bufete de abogados Kirkland & Ellis, que formó parte del equipo legal de Epstein en 2007 cuando obtuvo su controvertido acuerdo de declaración de culpabilidad.

Barr no se unió a la firma hasta 2009, pero la historia de su familia con Epstein se remonta más allá de eso. A principios de la década de 1970, el padre de Barr contrató a Epstein para enseñar física y matemáticas en Dalton, una escuela privada de élite en Manhattan, a pesar de que Epstein no tenía un título universitario.

El documental fue lanzado por Netflix

Incluso con su conexión con Epstein, Barr dirigió un abogado de ética que dijo que no se recusó de involucrarse en el caso de Epstein en 2019, informa Rolling Stone. Esto llevó a algunos a preocuparse de que Barr pudiera interferir con el caso.

“Si bien me duele decir esto, dada la conducta de Barr en el pasado actuando más como abogado defensor de Trump que como supervisor de justicia, me preocupa que Barr pueda interferir si pensaba que Epstein podría implicar a Trump, quien era amigo de Epstein", Escribió la ex fiscal federal Mimi Rocah.

Alexander Acosta

El ex secretario de trabajo Alexander Acosta firmó el acuerdo de culpabilidad de Epstein en 2008 cuando era el fiscal de los EE. UU. Que supervisaba el sur de Florida. El acuerdo de no enjuiciamiento resultó controvertido y fue criticado por ser demasiado indulgente, ya que resolvió el enjuiciamiento con Epstein solo teniendo que declararse culpable de un cargo de solicitar un menor para la prostitución.

Como resultado del acuerdo de culpabilidad, Epstein fue sentenciado a 18 meses de prisión, de los cuales cumplió 13 años en gran medida en libertad. Si bien Epstein tuvo que registrarse como delincuente sexual, el acuerdo también otorgó inmunidad a "cualquier posible conspirador", informa el Washington Post. Luego de una investigación en profundidad realizada por el Miami Herald en 2018, el Departamento de Justicia usó si los fiscales federales involucrados en el caso de Epstein cometieron mala conducta profesional al ofrecer el acuerdo de culpabilidad que hicieron.

"Los crímenes cometidos por Epstein son horribles, y me complace que los fiscales de Nueva York estén avanzando con un caso basado en nueva evidencia", tuiteó Acosta en 2019.

"Ahora que hay nuevas pruebas y testimonios adicionales disponibles, la fiscalía de Nueva York ofrece un importante oportunidad de llevarlo más plenamente ante la justicia".

George Mitchell

Virginia Roberts Giuffre, quien afirma que se vio obligada a tener relaciones sexuales con el príncipe Andrew y testificó en una declaración jurada de haber visto a Bill Clinton en la isla privada de Epstein, también enumeró al ex senador de Maine George Mitchell como uno de los hombres involucrados con Epstein.

En una declaración no revelada de una demanda civil por difamación en 2015, Giuffre afirma que Epstein la utilizó como "esclava sexual" entre 2000 y 2002 y Mitchell fue uno de los numerosos hombres con los que Epstein la obligó a tener relaciones sexuales.

El acusado tuvo una red de trata de mujeres

Mitchell emitió un comunicado negando las acusaciones de Giuffre, negando que él la conociera o la conociera, y también negó saber algo sobre Epstein abusando de niñas menores de edad. Si bien los registros judiciales no contienen evidencia directa que vincule a Giuffre con Mitchell u otros hombres a los que ella acusó, la investigación del Miami Herald afirma que ella proporcionó numerosas pruebas que la vinculan con Epstein y Maxwell.

Bill Richardson

En el caso de difamación de 2015, Giuffre también nombró al ex gobernador de Nuevo México Bill Richardson como un hombre con el que Maxwell y Epstein le dijeron que tuviera relaciones sexuales. Alegando que nunca conoció a Giuffre, Mitchell negó las acusaciones diciendo que eran "completamente falsas".

Agregó que en sus interacciones "limitadas" con Epstein, nunca lo había visto con chicas menores de edad, informa Bloomberg.

Richardson habría visitado la propiedad de Epstein en Nuevo México, Zorro Ranch. Más tarde, Epstein donó 50 mil a las campañas de gobernación de Richardson en 2002 y 2006, informa Vanity Fair. La donación de 2006 finalmente se transfirió a la caridad cuando surgieron las acusaciones contra Epstein.