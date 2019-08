Estos son los pilotos que realizaron con éxito un aterrizaje de emergencia en Moscú

Momentos de terror vivieron los más de 200 pasajeros del avión Airbus A-321 de Ural Airlines, cuando solo unos pocos instantes de haber despegado fueron colisionados por una bandada de aves que dañaron los motores por lo que no se podía mantener en el aire.

Sin embargo fue gracias al piloto y su copiloto que los pasajeros y la tripulación pudieron sobrevivir cuando se tuvo que maniobrar para realizar un aterrizaje de emergencia a tan solo un kilómetro del aeropuerto de Moscú, Rusia, en un campo de maíz.

Pero fue gracias al profesionalismo de Damir Yusúpov, y su copiloto, Gueorgui Murzín, que pudieron completar la maniobra con éxito y sin dejar víctimas que lamentar.

Estos son los héroes que aterrizaron un avión de emergencia en Moscú.

Uno de los pilotos héroes que será condecorado es Damir Yusúpov, natural de Ekaterimburgo (distrito federal de los Urales) el cual tiene 41 años, quien asegura que soñó desde la infancia con volar, de hecho su padre era el capitán de un helicóptero Mi-8, pero Damir no pasó el examen médico, por lo que decidió entonces ingresar a la facultad de Derecho, pero jamás pudo olvidarse de los cielos y de los aviones.

A la edad de 32 años ingresó a una escuela de pilotos y en 2013 se graduó en la Universidad Estatal de Aviación Civil de San Petersburgo y fue durante el 2018 que recibió un segundo diploma en el Instituto de Aviación Civil de Uliánovsk.

Hace un año se convirtió en capitán cuando obtuvo la suma de tres mil horas de vuelo, está casado con dos hijos.

Por su parte el copiloto, Gueorgui Murzín, es un joven de tan solo 23 años quien se graduó de la Universidad Estatal de Aviación Civil de San Petersburgo en 2017 y trabaja en Ural Airlines desde 2018, lleva un total de 600 horas de vuelo acumuladas.

Cabe mencionar que además del piloto Además de Yusúpov y el copiloto Murzín, el vuelo fue operado por 5 tripulantes: Dmitri Ivlítski, Alia Sliakáeva, Nadezhda Vershínina, Yana Yagódina y Dmitri Goncharenko.

El copiloto Murzín contó para un canal local que el aterrizaje se realizó de forma manual, ya que después del despegue, las aves impactaron contra los motores, el motor izquierdo se paró inmediatamente, [...] y la velocidad se volvió inestable. Gueorgui Murzín dijo que el segundo motor terminó por detenerse de igual forma por lo que el empuje no era suficiente y la altura disminuyó gradualmente", explicó. Entre las impresiones de los pasajeros estan:

"15/08/2019 es mi nuevo cumpleaños. Ganamos altura y nos precipitamos sobre el campo. El piloto simplemente salvó todas las vidas", una pasajera.

"No estoy menos agradecido a los pilotos que a Dios", un pasajero.

"Cuando me di cuenta de que estábamos cayendo, me convencí de que moriríamos y me eché a llorar", dijo un pasajero de 14 años a su madre.

Una madre de un pasajero dijo que le llego un mensaje de: "Mamá, nuestro avión se cayó, estoy vivo".