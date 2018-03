Esto opinan empleados de restaurantes veganos de los veganos

Redacción Web/ Diario la Verdad

SARA, 26 AÑOS

BRENDAN, 22 AÑOS

Si alguna vez has trabajado en la industria restaurantera, sabrás que los clientes suelen ser bastante molestos.. Aunque quizá se trate más bien de un problema de la humanidad en general. O tal vez, si trabajas para un restaurante dirigido a un público más amable y ético, todo sería más fácil y agradable. Para intentar dar respuesta a estas incógnitas, hablamos con personas que trabajan en restaurantes veganos para que nos contaran. Todas las personas entrevistadas también son veganas, por lo que, en principio, el estudio debería haber sido bastante objetivo. Sin embargo, el resultado fue muy distinto al esperado y dejó claro que, da igual a quién estés sirviendo, trabajar en la industria es una monserga. Estas entrevistas también han servido para constatar que los tópicos sobre los veganos lo son por una razón.: todos los entrevistados nos pidieron que les cambiáramos el nombre para que no los echaran por hablar mal de sus clientes.Hace dos años que trabajo en un café vegano. Está a las afueras, por lo que imagino que la mayoría de nuestros clientes veganos son de campo.Veganos que intentan ponerte en evidencia. Para mí los peores son los grupos, de estos que organizan eventos de veganos por Facebook. La mayoría parece que forman parte de esos grupos no por convicción sino porque les gusta formar parte de algo. Luego se juntan y compiten para ver quién es más vegano.Siempre.Pues a ver, supongo que sí que aman a los animales y tal, pero lo raro es que en su discurso animalista meten mucho rollo pseudocientífico. Una vez vino un tipo a promocionar unos "armonizadores de frecuencias". Por lo visto son unos "dispositivos" que emiten vibraciones para "armonizar" la estancia, pero que no tienen nada que ver con el veganismo. No sé cómo ni en qué momento se juntan las dos cosas.Una vez se presentó en el café un cliente con un sombrero con plumas, una camisa de cuello alto negro y una onda muy hippie y me dijo que era inmortal. Me preguntó si todo lo que servíamos era orgánico y le contesté que no. Repuso que él no podía consumir nada que no fuera orgánico, y yo le dije que en el cartel de la puerta pone "vegano", no "orgánico". Al final el tipo acabó diciéndome que era inmortal y que tenía más de mil años, todo gracias a su alimentación orgánica.Totalmente. Es que lo tratan como una religión y van por el mundo anunciando a bombo y platillo que son veganos y que siguen las normas estrictamente. Yo llevo unos diez años siendo vegana y ni siquiera yo sé por qué hay gente que piensa que puedes comer unas cosas y otras no. Como la miel: ¿por qué no puedo comer miel? Supongo que en eso soy diferente. Hace poco que he empezado a comer huevos porque he estado pensando en ello y creo que, desde el punto de vista práctico y ético, no hay ningún problema en consumir huevos de gallinas de granja. Si por eso dejo de ser vegana, pues muy bien, de acuerdo.Pues estoy de acuerdo con ellos en que el 99 por ciento de los veganos son unos idiotas. La mayoría son muy pesados, y te lo dice alguien que pasa mucho tiempo con ellos.Estuve un año trabajando en una cafetería cuyos productos eran todos de origen vegetal. Tenía un menú de desayuno y comida, y todos los platos eran veganos. Los empleados también; incluso los cocineros y los encargados.Yo no suelo decir que soy vegano. No quiero aburrir a la gente. Además, no creo que a nadie le importe, la verdad.Una cafetería vegana atrae a un arquetipo de cliente distinto. "Quisquillosos" es probablemente la palabra que mejor los define. El cliente típico te hace mil preguntas sobre el veganismo porque quiere ciertas garantías. Incluso con detallitos como las pepitas de chocolate que le echamos a los cupcakes. Cuando ya se han quedado tranquilos de que es todo vegano, viene la parte de interesarse por el origen de los productos.No. Me parece una exageración. Lo puedo entender hasta cierto punto, pero la gente se pasa de la raya.Sí, totalmente. Pero bueno, a pesar de todo, también debo decir que no entiendo esto del antiveganismo. Yo siempre he pensado que el antídoto contra un movimiento social es ignorarlo, pero ¿luchar activamente contra él? Incluso he oído hablar de casos de gente que ha tirado sangre contra los cristales de restaurantes veganos. Eso no está nada bien. Hay que ser amable.