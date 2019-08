Esto es lo que hace sentirse arrepentido a Donald Trump, Casa Blanca lo revela

Desde hace ya más de un año que el presidente de Estados Unidos, Donald Trump inició una guerra comercial con otra potencia mundial, China, lo que les ha acarreado grandes pérdidas económicas para ambos, de lo cual el mandatario estadounidense está muy consciente.

Lo anterior pudiera parecer que Trump no se arrepiente de sus acciones contra el gigante asiático, pero el caso es que no es así, la Casa Blanca ha revelado que el Presidente de los Estados Unidos sí lo ha hecho, pero no es algo muy grato.

Resulta que la nueva secretaria de la Casa Blanca, confirmó que si hay algo de lo Donald Trump se arrepiente es el de “no haber elevado las tarifas aún más”, recordemos que antes de la reunión con el primer ministro británico, Boris Johnson, la prensa le cuestionó si iba aumentar los aranceles a China a lo que Trump dijo que “podría ser”, pero dijo que lo piensa dos veces.

Aunque no lo crees, de algo sí se arrepiente Donald Trump.

Sin embargo, estas palabras fueron mal interpretadas por la prensa, ya que dieron a entender que quizá no las aplicaría, pero Grisham aclaro las cosas, que sin duda no mejor la situación ya que dijo que "el presidente Trump respondió afirmativamente, porque lo que realmente pasa es que lamenta no haber aumentado los aranceles aún más".

Incluso es tan complicada esta guerra comercial entre China y Estados Unidos, que durante la reunión de la Cumbre G7 será abordado como un tema durante el foro. en la ciudad francesa de Biarritz.

Además tenemos que tomar en cuenta que Trump ya había dicho que sería el 1 de septiembre cuando las importaciones chinas por valor de 300 mil millones de dólares serán gravados con un 15, en vez de con un 10 por ciento y que desde el 1 de octubre los aranceles a las mercancías por valor de 250 mil millones de dólares aumentarán del 25 al 30 por ciento.