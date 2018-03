Agencias/ Diario La Verdad CANCÚN, Q. Roo.-Esto es lo que debes saber de Kim Jong-Un y no podrás creer. Kim Jong-Un es llamado de mil maneras, desde que es un monstruo hasta un terrible bufón. Y a pesar de las mil maneras en las que alrededor del mundo se le llama, se sabe muy poco de Kim Jong-Un. Esto se debe a que en Corea del Norte hay un hermetismo y los datos sobre él son poquísimos.

Esto es lo que debes saber de Kim Jong-Un y no podrás creer

Siguen las sorpresas

¿Qué opinas sobre este excéntrico y aterrador diplomático?

Gracias a algunas investigaciones más lo poco que él deja que se publique esto es lo que debes saber de Kim Jong-Un y no podrás creer:La fecha exacta de su nacimiento no se sabe, se dice que nació entre el año 1983 o a principios de 1984.Es el más pequeño de los tres hijos que tuvieron Kim Jong-il y su tercera esposa, Ko Yong-hui.Su tía contó que a los 8 años le regalaron un uniforme de militar y desde entonces los generales le presentan sus respetos haciendo una reverencia.Fue estudiante de un colegio en Suiza entre los años de 1996 y 200.Joao Micaelo, un compañero de clase de aquella etapa en Suiza, que a Kim le encantaban las películas de James Bond, era incapaz de hablar inglés y que estaba "obsesionado" con los videojuegos y con el baloncesto.No vivía en una residencia con los demás estudiantes, sino en un piso en un barrio residencial donde tenía un chef para él solo.Sus compañeros también han revelado su canción favorita: "Brother Louie", un hit del dúo alemán de música eurodisco, eurodance y tecno-pop Modern Talking.Fue a la Universidad Militar de Kim Il-sung.Apareció por primera vez en los medios estatales de Corea del Norte en septiembre de 2010.Los medios norcoreanos dicen de él que es un tirador excelente y un "genio entre genios" que adora conducir coches gran velocidad.Kim Jong-il adoraba a su tercer hijo, Kim Jong-un, según Kenji Fujimoto, el antiguo chef de sushi de la familia Kim.Pese a ser el hijo menor, fue él quien sucedió a su padre como líder supremo tras la muerte de Kim Jong-il el 17 de diciembre de 2011.En julio de 2012, medios estatales anunciaron que Kim estaba casado con la "Camarada Ri Sol-ju".Se sabe que tiene una hija con Ri Sol-ju, ya que esta la llevó en brazos a un acto oficial y medios surcoreanos aseguran que el año pasado la pareja tuvo un varón.No ha viajado al extranjero ni tampoco ha recibido ninguna visita de Estado desde que está en el poder.Si hasta aquí te has sorprendido tienes que seguir leyendo esta lista...Afirman que ha ejecutado a un número récord de altos mandos. Nada más y nada menos que a 140.Entre las personas que se dice que ha ordenado ejecutar estaría su tío, acusado de, entre otras cosas, aplaudir "con muy poco entusiasmo".También se cree que ordenó el asesinato de su hermanastro Kim Jong-nam, por intentar entrar a Japón con un pasaporte falso para ir a DisneyLand Tokio.Es un fumador empedernido: se ha llegado a gastar casi 33 millones de euros en cigarros. Lo máximo que ha conseguido estar sin fumar ha sido 3 meses.Incluso ha fumado durante una visita a un orfanatoSegún la presa surcoreana, desde que accedió al poder ha engordado 30 kilos. Ahora pesaría 130 kilos.Le encantan el queso y el vino, placeres a los que no quiere renunciar para adelgazar.Se dice que tiene diabetes y que es hipertenso.Teme tanto por su seguridad personal que por las noches le cuesta dormir.La excéntrica ex estrella de la NBA, Dennis Rodman, ha sido invitado varias veces por Kim Jong Un a visitar su país. En una de esas visitas fueron juntos a la que el líder norcoreano llama la "Ibiza de Corea del Norte". En ella están disponibles lujos gastronómicos de importación a los que la población no puede acceder, como mariscos, whisky, quesos o caviar.