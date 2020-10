Esto es lo que buscan los hombres sobre WhatsApp y WhatsApp Web

Anteriormente te hablamos sobre la Guía de WhatsApp Web para mujeres, con los tópicos que más les interesan a ellas sobre la aplicación de mensajería instantánea, sin embargo, el día de hoy te compartimos el análisis que La Verdad Noticias realizó para conocer qué es lo que consultan los hombres con mayor frecuencia sobre WhatsApp y WhatsApp Web.

Juegos para WhatsApp

Conoce los juegos más divertidos para jugar en WhatsApp con tus amigos y familiares

¿Aburrido? Los juegos de WhatsApp llegan a nuestra vida para revolucionar la forma en la que nos comunicamos con nuestros familiares y amigos, y aquí te compartimos los más ingeniosos y divertidos.

Títulos encadenados

El típico juego que jugábamos de pequeños llega a WhatsApp. ¿En qué consiste? El primer participante debe decir el título de alguna obra, película o libro; por ejemplo, “Hechizo de Luna” y el siguiente tendrá que dar un título que comience con la palabra “Luna”, por ejemplo, “Luna Nueva”, y así sucesivamente.

Adivina el refrán

Las adivinanzas y los emojis son siempre una buena combinación. En este caso, se trata de adivinar refranes a través de una serie de emoticonos. Si bien ya existen muchísimas combinaciones, siempre es mucho más divertido hacerlas propias.

Cadena de preguntas

Este es sin duda uno de los juegos de Whatsapp más divertidos para grupos. Uno de los participantes deberá lanzar una pregunta y el primero en contestar de forma correcta será el siguiente en lanzar la próxima. Una manera óptima de involucrar a todo un grupo en la misma actividad.

Emoji sonriente con corazones, ¿qué significa?

¿Sabes cuál es el significado del emoji sonriente con corazones?

El emoji sonriente con corazones de WhatsApp se trata de una carita que demuestra felicidad ya que sonríe hasta con los ojos. Tiene mejillas sonrojadas y tres corazones flotando alrededor de su cabeza.

Por lo general, se utiliza para manifestar que alguien está enamorado, además de una serie de sentimientos de felicidad y afecto. En algunas plataformas el número de corazones puede variar entre tres o más y puede o no estar ruborizado. En el caso de Apple se trata del mismo emoji que el Smiling️ o Cara sonriente.

Cómo acceder al WhatsApp Web escáner

Conoce cómo acceder fácilmente al escáner de código qr de WhatsApp Web

Para utilizar WhatsApp Web desde las aplicaciones instaladas en Android o iOS, necesitas acceder al escáner de código QR que proporciona el sitio web.whatsapp.com. Lo único que tienes que hacer es:

1. Abrir WhatsApp en tu celular

2. Ingresar a la Configuración o Ajustes de la aplicación. En iOS puedes hacerlo directamente oprimiendo “Ajustes” o “Configuraciones”, mientras que en Android debes presionar los tres puntos situados en la esquina superior derecha y luego “Ajustes”.

3. Tocar en la opción WhatsApp Web. Inmediatamente se abrirá el escáner de código QR.

4. Entrar desde tu PC a https://web.whatsapp.com/

5. Y con el escáner abierto en tu celular, situarlo frente a la pantalla del ordenador.

Signal, la mejor alternativa a WhatsApp

¿Cuál es mejor, Signal o WhatsApp?

Si bien WhatsApp tiene muchas ventajas, existe otra aplicación de mensajería instantánea que fue diseñada para poner la seguridad en primer lugar, esa es su PVU, y se trata de Signal.

En agosto, se informó que Signal estaba haciendo pruebas beta de llamadas de voz y video desde su brillante aplicación de escritorio, una aplicación genuina. Además, también ofrece una aplicación perfecta para iPad y no es necesario mantener el teléfono inteligente encendido o conectado para acceder a Signal desde otros dispositivos.

Asimismo, Signal ahora ofrece acceso a múltiples dispositivos, llamadas de escritorio, transferencias del historial de mensajes totalmente encriptados a nuevos dispositivos, mensajes que desaparecen, otra característica que WhatsApp aún tiene en proceso.

Además, es más seguro que WhatsApp, su implementación de cifrado se puede ver abiertamente, no recopila metadatos, no es propiedad de Facebook ni está a punto de integrarse en una gigantesca máquina de mensajería y marketing.

El mejor limpiador para Android y iPhone

Olvídate de basura y archivos duplicados en WhatsApp con este limpiador para Android y iPhone

Cleaner for Android es un optimizador de RAM y una aplicación de limpieza de basura para dispositivos Android. Tiene varios módulos de optimización, que incluyen un limpiador de archivos duplicados, un limpiador de basura, un optimizador de batería y un refuerzo de juegos.

Uno de esos módulos es el Administrador de archivos de WhatsApp. La aplicación escanea su base de datos de WhatsApp para mostrar información de almacenamiento categorizada, luego, el usuario puede eliminar individualmente los archivos de tu elección y reducir el almacenamiento de WhatsApp sin problemas.

Así es como funciona Cleaner for Android:

Paso 1: Descarga Cleaner for Android.

Paso 2: abre el Administrador de WhatsApp.

Paso 3: Ve la lista de archivos multimedia de WhatsApp categorizados por su tipo de archivo.

Paso 4: toca el tipo de archivo y elige entre los archivos para eliminar los no deseados.

Para el caso de iPhone, dado que tiene una interfaz diferente, el proceso de reducir el almacenamiento de WhatsApp es distinto.

Paso 1: En WhatsApp, toca la pestaña Ajustes.

Paso 2: Aquí busca la opción Uso de datos y almacenamiento.

Paso 3: Baja la pantalla y toca el botón Uso de almacenamiento.

Paso 4: Aparecerá en pantalla una lista de conversaciones de WhatsApp organizadas por tamaño.

Paso 5: Abre los detalles de almacenamiento para un chat en particular y toque el botón Administrar en la parte inferior.

Paso 6: Selecciona los archivos que desea eliminar y toque el botón Borrar.

Paso 7: Al igual que en Android, aparecerá una ventana emergente de confirmación. Confirme el comando Borrar y reduzca el almacenamiento de WhatsApp en tu iPhone.

WhatsApp añade nuevo botón para llamadas

¿Ya conoces el nuevo botón para llamadas de WhatsApp?

En la nueva versión beta de WhatsApp, disponible a través del Programa Beta de Google Play, está disponible un nuevo botón de llamada.

Por lo general, este botón suele estar en la esquina superior derecha de cualquier chat, sin embargo, a partir de ahora, WhatsApp tiene dos botones diferentes: uno para voz y otro para video, no obstante, esta nueva función solo se está probando para los chats de WhatsApp Business.

Emoji de manos levantadas, ¿qué significa?

Conoce el significado del emoji de manos levantadas de WhatsApp

Raising Hands es el emoji de dos manos (similares al emoji de una mano levantada o al de una persona con ambas manos levantadas sobre la cabeza). En la vida real, esta posición del cuerpo está generalmente relacionado con la celebración y el éxito, por lo que a menudo también se aplica exactamente con este significado.

Por ejemplo, el emoji se puede enviar para manifestar la alegría de una persona porque ha concluído con éxito algún proyecto escolar, o algún trabajo que resultó agotador. También para otros casos de entretenimiento o deportes, especialmente cuando se envía en compañía con otros emoticonos.

¿Cómo utilizar la huella dactilar en WhatsApp?

¿Lector de huella digital en WhatsApp?

Para poder acceder a WhatsApp Web es necesario escanear el código QR de la computadora desde la app móvil y así poder usar ambas al mismo tiempo, sin embargo, con la llegada de la huella dactilar, esto pasará a la historia.

Esta nueva forma de autentificación requerirá el mismo procedimiento que ahora, sólo se intercambiará el código qr con la huella para iniciar sesión en la computadora, lo cual se convertirá en una gran herramienta para los que constantemente olvidan cerrar su cuenta en WhatsApp Web y corren el riesgo de que alguien más entre al utilizar la misma computadora.

Las mejores extensiones de Chrome para WhatsApp Web

Conoce las mejores extensiones de Google Chrome para WhatsApp

1. Privacy Extension for WhatsApp Web (Chrome | Firefox)

La extensión es ideal para quienes usan WhatsApp Web en el trabajo o en otro entorno con muchas personas y quieres mantener la privacidad. La extensión diseñada para WhatsApp Web, oculta el contenido deseado, agregando desenfoque a las imágenes, mensajes y nombres de contactos.

2. WA Toolkit (Google Chrome)

Con WA Toolkit, podrás recibir notificaciones de tus mensajes sin necesidad de tener una pestaña abierta para la app de mensajería en el navegador. Simplemente descarga e instala la extensión en Google Chrome y configura las notificaciones en la versión web, entonces verás que el botón WA Toolkit mostrará cuántas conversaciones tienen mensajes recientes con una una ruta directa a la plataforma.

3. Zapp: WhatsApp Audio Speed and Volume (Google Chrome)

¿Recibiste una nota de voz muy largo? Para no perderte ningún detalle y no gastar mucho tiempo, es posible controlar la velocidad de reproducción con Zapp: WhatsApp Audio Speed and Volume. Al hacer clic en el ícono de la extensión, una ventana mostrará la velocidad y el volumen de reproducción predeterminados, así que puedes ajustar con las flechas y escuchar el contenido a continuación.

Nueva función en WhatsApp Web

Borra imágenes, videos y hasta gifs en WhatsApp Web

¿Te arrepentiste de enviar una foto o video? WhatsApp Web está probando una nueva función que le dará a los usuarios la opción de eliminar imágenes, videos o GIF’s después de enviarlos.

Se dice que la empresa agregará una función “medios caducados” o "vencimiento de medios", lo cual permitirá eliminar el medio después de que el destinatario lo ve y sale del chat.

El informe afirma que esta función está programada para llegar a la versión beta de WhatsApp para la versión 2.20.2011 de Android, que actualmente está "en desarrollo" y sin una fecha de lanzamiento.

Estos fueron los 10 resultados más relevantes sobre WhatsApp y WhatsApp Web para los hombres, déjanos en los comentarios tu opinión y consulta la información completa del análisis de La Verdad Noticias a continuación.

1. Los mejores juegos para jugar por Whatsapp con tus amigos

2. WhatsApp: ¿Qué significa el emoji sonriente con corazones en la cara?

3. WhatsApp Web: Acceso directo al escáner de código QR

4. WhatsApp Web es ampliamente superado con esta asombrosa alternativa emergente

5. Así puedes limpiar WhatsApp en Android y iPhone para liberar espacio en tu cel

6. WhatsApp: aplicación de mensajería instantánea agregó un nuevo botón de llamada

7. WhatsApp: ¿Qué significa el emoji de las manos levantadas?

8. WhatsApp Web: ¿Cómo funciona la huella dactilar?

9. Las mejores extensiones de Google Chrome para personalizar WhatsApp Web

10. WhatsApp Web: Llegará una nueva función a la plataforma