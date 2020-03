Este terrible siniestro dio vida al Día Internacional de la Mujer

mujeres fabrica nueva york|

El Día Internacional de la Mujer se aprobó en 1910, gracias al esfuerzo del Partido Socialista Internacional, pero en un principio no se tomaba en serio, fue hasta el año siguiente cuando tomó significado tras el devastador incendio en la ciudad de Nueva York en la que murieron mujeres que trabajaban en condiciones terribles.

La compañía Triangle Waist se dedicaba a la creación de blusas de mujer y era en muchos sentidos, un ejemplo de explotación; los dueños habían dejado en manos de subcontratistas la responsabilidad de sostener la plantilla laboral, la mayoría conformada por inmigrantes que no posían quejarse de las condiciones.

En la fábrica laboraban aproximadamente 500 mujeres en malas condiciones

Incluso, en 1909, la mayoría de las trabajadoras de Triangle Waist, salieron repentinamente de la fábrica en protesta por sus condiciones; y aunque prometieron cambios, estos no se hicieron y las empleadas se resignaron.

Al parecer, en 1911, pintaba otro panorama, parecía haber una ola de cambio mundial al celebrarse oficialmente el primer Día Internacional de la Mujer en Dinamarca, Alemania, Suiza y Austria.

Incendio en la fábrica con cientos de mujeres

El sábado 25 de marzo de ese año, aunque nadie lo vio venir, la fábrica Triangle Waist estaba a punto de terminar su actividad del día, cuando un incendio se desató en los pisos superiores del edificio Asch, donde estaban la maquila.

Las mujeres que se encontraban atrapadas en el noveno, octavo y décimo piso, rápidamente entraron en pánico. Algunas trataron de abrir la puerta de emergencia, pero no lograron tener éxito, ya que la salida había sido cerrada. Fueron los dueños que bloquearon esa vía para evitar robos de las trabajadoras.

Aquellas que lograron salir por una escalera de emergencia tampoco corrieron con suerte, ya que la estructura endeble colapsó por el exceso de peso.

Muchas fueron las que perdieron la vida en el incendio al quedarse atrapadas

Hubo un grupo que se quedó dentro de edificio en espera de los servicios de emergencia, pero cuando la ayuda llegó, los bomberos se dieron cuenta de que no podían hacer mucho, pues las escaleras no eran suficientes para sacar a las víctimas y las mangueras no expulsaban agua lo suficientemente alto.

Muchas jóvenes prefirieron saltar las ventanas que morir quemadas, ante la impotencia de los vecinos y reporteros que miraban desde abajo.

Se estima que de las 500 empleadas, 146 perdieron la vida; algunas de ellas eran apenas adolescentes, las más jóvenes de 14 años.

Consolidación del Día Internacional de la Mujer

Mientras se identificaban a las víctimas, las iglesias y otros centros de oración se llenaron con ciudadanos devastados por el suceso. Además, la tristeza comenzó a ser reemplazada con enojo y luego en protestas masivas para reclamar un juicio contra los responsables.

Los socios de la empresa, Isaac Harris y Max Blanck, en diciembre de 1911 fueron enjuiciados por el incendio; el proceso duró sólo 23 días y finalmente se les declaró inocentes, a pesar de los grutos de protestas de los familiares de las víctimas que estaban en la sala de testimonios.

Tras una agotadora pelea legal, el 11 de marzo de 1914, los empresarios llegaron a un acuerdo con los afectados y pagaron la cantidad de 75 dólares por cada vida perdida en el incendio.

Ante el desafortunado acontecimiento, se crearon manifestaciones y protestas

Lo peor aún es que los empresarios reabrieron la compañía en una ubicación que tampoco tenía medidas de seguridad ni salidas de emergencia, por lo que Blanck fue encuiciado otra vez por cerrar las puertas de su nueva fábrica. Igual un juez des dio una advertencia a los socios por acumular basura infamable y finalmente, en 1918 la compañía cerro definitivamente.

El desastre que provocó indignación a nivel mundial, contribuyó a reforzar la importancia del recién creado Día Internacional de la Mujer. Esta conmemoración se extendió en otros países y fue hasta 1975 cuando en las Naciones Unidas lo tomaron en cuenta.